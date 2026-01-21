- نظم معهد الدوحة للدراسات العليا المعرض المهني التاسع بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة، بهدف توفير منصة تفاعلية لطلبة المعهد وخريجيه لاستكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل القطري. - أكدت علياء شبارو، اختصاصية الإرشاد المهني، أن المعرض يعزز جاهزية الطلبة للانتقال إلى سوق العمل، ويتيح لهم التواصل المباشر مع المؤسسات الرائدة للحصول على معلومات دقيقة حول الوظائف والمسارات المهنية. - تضمن المعرض ورشات تعريفية وتدريبية، منها ورشة عن برنامج "ساهم" وجلسة من "إرنست آند يونغ"، بالإضافة إلى جلسات حول تحويل المهارات إلى دخل وفرص التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الأربعاء، المعرض المهني التاسع، بمشاركة نحو 30 جهة حكومية وخاصة، تمثل قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها التعليم، والصحة، والمال والأعمال، والصحافة والإعلام، إلى جانب قطاعات الخدمات وغيرها من مجالات العمل المهمة في الدولة.

وافتتح المعرض رئيس المعهد، الدكتور عبد الوهاب الأفندي، وعميد شؤون الطلبة، الدكتور إبراهيم فريحات. وتهدف الفعالية إلى توفير منصة تفاعلية تُمكّن طلبة المعهد وخريجيه من الاطلاع على أبرز الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل القطري، والتعرّف على الشواغر المهنية المتنوعة، فضلاً عن استكشاف فرص التدريب والتأهيل التي تتوافق مع تطلعاتهم ومساراتهم المهنية.

وفي هذا السياق، قالت اختصاصية الإرشاد المهني وتطوير مهارات الطلاب في المعهد، علياء شبارو، إن المعرض المهني يُعدّ من أبرز الفعاليات السنوية التي تنظمها وحدة الإرشاد المهني، بوصفه محطة سنوية تعكس حرص المعهد على تعزيز جاهزية طلبته للانتقال إلى سوق العمل بثقة. وأضافت شبارو أن المعرض "يشكل جسراً فاعلاً للتواصل المباشر بين الطلبة والمؤسسات الرائدة في دولة قطر، ويمنحهم فرصة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة من مصدرها الأصلي حول طبيعة الوظائف والمسارات المهنية، بما يسهم في توجيه خياراتهم المستقبلية على أسس واضحة".

وعلى هامش المعرض، الذي يُقام سنوياً في مقر المعهد، نُظّمت سلسلة من الورشات التعريفية والتدريبية المتخصصة لتعزيز جاهزية الطلبة. وفي التفاصيل، قدّمت منى المصدر ورشة تعريفية عن برنامج "ساهم" من شركة "جسور" (الشريك القطري لحلول القوى البشرية)، فيما نظّمت شركة "إرنست آند يونغ" (EY) جلسة تدريبية استعرضت فيها دور الشركة في بناء المسارات المهنية في قطاع الاستشارات.

كما قدّم كلٌّ من جاسم آل ثاني وعبد الله عباس ورشة حول منصة (Helpy) وكيفية تحويل المهارات إلى دخل. تلا ذلك جلسة تعريفية قدّمتها جويل الأسمر السخون عن مركز (Family Hope Center)، تناولت فرص التدريب وأهم الخدمات التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة. واختُتمت الفعاليات بجلسة حوارية بعنوان "مسار القادة"، قدّمها طلال أحمد وريم البلوشي من منظمة "علّم لأجل قطر"، في إطار دعم الطلبة وبناء وعيهم بالمسارات القيادية والمهنية في القطاع التعليمي.