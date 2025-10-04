معهد الدوحة للدراسات العليا يستضيف منتدى الأمن الغذائي في السودان

- انطلق منتدى "الأمن الغذائي في السودان" في الدوحة، بتنظيم معهد الدوحة للدراسات العليا ورابطة المهندسين الزراعيين السودانيين، بمشاركة جهات قطرية وسودانية وإقليمية، بهدف تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية. - أكد عبد الوهاب الأفندي على أهمية دعم الجهود الزراعية في السودان، مشيراً إلى الأزمات الغذائية الناتجة عن السياسات الحكومية غير الفعالة، وضرورة تحسين الإنتاج الزراعي لتحقيق الفائدة. - أشار أيهب سعد إلى الإمكانات الزراعية في السودان، داعياً للاستثمار في نظم جمع البيانات لدعم السياسات التنموية، ومناقشة تأثيرات التغير المناخي والنزاعات على الزراعة.

انطلقت اليوم في الدوحة فعاليات منتدى "الأمن الغذائي في السودان" تحت عنوان: "شراكة فاعلة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات"، والذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا ورابطة المهندسين الزراعيين السودانيين بدولة قطر. ويشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن صندوق قطر للتنمية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ووزارة الزراعة والغابات في السودان، إضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين والجهات الإقليمية المعنية بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وقال رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، عبد الوهاب الأفندي، في كلمة بافتتاح أعمال المنتدى: "إنّ دعم الجهود الزراعية يُعدّ من الضروريات في ظل ما يشهده العالم من تحديات غذائية متزايدة"، لافتاً إلى أنّ الأمن الزراعي لا ينبغي أن يكون على حساب المزارعين، الذين أصبحوا في كثير من الأحيان ضحايا لسياسات السوق والتخزين غير العادلة. مضيفاً أنّ السودان، الذي كان يوصف بسلة غذاء العالم العربي، يواجه اليوم أزمات غذائية لأسباب تتعلق بالسياسات الحكومية أكثر من كونها ناتجة عن ضعف الإنتاج، موضحاً أنّ انخفاض أسعار المحاصيل في مواسم الحصاد، وغياب آليات فعالة لتخزينها وتسويقها، يفاقمان معاناة المزارعين. وختم كلمته بأهمية أن يسهم هذا الملتقى في مناقشة سبل تحقيق الاستفادة المثلى من الإنتاج الزراعي، بما يعود بالنفع على السودان والعالم العربي.

أيهب سعد: السودان يتمتع بإمكانات زراعية هائلة، إذ يشغّل القطاع الزراعي نحو 60% من اليد العاملة، غير أنّ إنتاجيته لا تتجاوز 30%

من جانبه، قال عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، أيهب سعد، إنّ السودان يتمتع بإمكانات زراعية هائلة، إذ يشغّل القطاع الزراعي نحو 60% من اليد العاملة، غير أنّ إنتاجيته لا تتجاوز 30%، ما يطرح تساؤلات حول نوعية الاستثمارات المطلوبة للنهوض به. ولفت الى أنّ شحّ الدراسات الاقتصادية المتخصصة في الشأن السوداني، ونقص البيانات المحدثة، يشكّلان عائقاً أمام صانعي القرار والباحثين، داعياً إلى الاستثمار في تطوير نظم جمع البيانات والإحصاءات الزراعية بما يتيح بناء سياسات تنموية أكثر فاعلية.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي في السودان، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية، وما تخلّفه من آثار مباشرة على الإنتاج الزراعي واستقرار المجتمعات المحلية، كما يسعى إلى وضع أطر عملية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جهة، والهيئات الحكومية والخيرية من جهة أخرى، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتخفف من حدة الأزمات.

ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى مجموعة من المحاور ذات الصلة بقضية الأمن الغذائي في السودان مثل التأثيرات المباشرة للتغير المناخي وظروف النزاعات الداخلية على القطاع الزراعي وما نتج عنها من تراجع في الإنتاج وتزايد في معدلات الفقر والنزوح، ومناقشة السبل الكفيلة بصياغة سياسات زراعية فعّالة ومستدامة، قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الموارد الطبيعية، مع التركيز على إدماج البعد الاجتماعي والاقتصادي في هذه السياسات. ودور المؤسسات القطرية والإقليمية الخيرية والتنموية، في دعم المبادرات المرتبطة بالأمن الغذائي، عبر توفير الخبرات والموارد المالية والتقنية اللازمة لتعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي، كما تستعرض أوراق المنتدى فرص التعاون الإقليمي والدولي التي يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.