- احتفل معهد الدوحة للدراسات العليا بتخريج 246 طالب ماجستير من 32 جنسية، منهم 73 قطرياً، موزعين على كليتي العلوم الاجتماعية والاقتصاد والإدارة، بدعم من صندوق قطر للتنمية. - حضر الحفل شخصيات بارزة مثل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ولولوة الخاطر، حيث أكدوا على أهمية التعليم في بناء المؤسسات المعرفية، ودعت الخاطر الخريجين لتحويل المعرفة إلى مسؤولية أخلاقية. - أشارت أمل غزال إلى أن نجاح الخريجين يعكس إرادتهم، مؤكدة أن التعليم في المعهد يبني شخصية معرفية مستقلة، وأعرب الخريجون عن التزامهم تجاه مجتمعاتهم.

احتفل معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الخميس، بتخريج الفوج العاشر من طلاب الماجستير، البالغ عددهم هذا العام 246 خرّيجاً وخرّيجة، يتوزّعون على كليّتَين رئيسيّتًين؛ بواقع 163 خرّيجاً وخرّيجة من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، و83 من كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. يُذكر أنّ من بين هؤلاء 100 خرّيج وخرّيجة بدعم من صندوق قطر للتنمية، من ضمن برنامج دولة قطر للمنح الدراسية للطلاب الدوليين. وفي حين يتوزّع هؤلاء الخرّيجون والخرّيحات على 32 جنسية، يبلغ عدد الخرّيجين القطريين 73 خرّيجاً وخرّيجة.

وفي حفل التخريج الذي أُقيم في فندق شيراتون بالعاصمة القطرية، سلّم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهادات، يرافقه نائب رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا الشيخ عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني، الشهادات للخريجين. وشاركت في الاحتفال وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لولوة الخاطر، ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور عزمي بشارة، ورئيس المعهد عبد الوهاب الأفندي، وأعضاء هيئة التدريس فيه، وأسر الخرّيجين وأصدقاؤهم.

ولفتت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لولوة الخاطر، في كلمة ألقتها في الاحتفال، إلى أنّ التجربة القطرية في بناء المؤسسات التعليمية والمعرفية قامت على رؤية استشرافية راهنت على الإنسان والمعرفة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة. وأكدت أنّ دولة قطر نجحت في تحويل الاستثمار في التعليم والثقافة والبحث العلمي إلى مشروع حضاري متكامل أسهم في ترسيخ حضورها الأكاديمي والثقافي عربياً ودولياً.

وأشادت الخاطر بالدور الذي يؤدّيه معهد الدوحة للدراسات العليا والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بناء فضاء معرفي عربي رصين ومنفتح، يقوم على التفكير النقدي والتنوع الفكري وإتاحة الفرص للطلاب المتميّزين من مختلف أنحاء العالم العربي، مشيرةً إلى أنّ خرّيجي المعهد يمثّلون أحد أهم تجليات هذا المشروع المعرفي والنهضوي. وتوجّهت الوزيرة إلى الخرّيجين والخرّيجات، وخاطبتهم مشدّدةً على أهمية "التمسّك بشرف المحاولة والسعي نحو المستقبل بثقة، ودعتهم إلى تحويل المعرفة التي اكتسبوها إلى مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم".

من جهتها، قالت نائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية في معهد الدوحة للدراسات العليا أمل غزال، في كلمتها خلال الاحتفال، إنّ "وصول الخرّيجين إلى هذه المرحلة لا يمثّل نجاحاً فردياً فحسب، بل شهادة على صلابتهم وقوّة إرادتهم". وأضافت أنّ المعرفة التي اكتسبوها في المعهد "ليست نهاية الطريق، بل بداية مسؤولية أكبر تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم، وتجاه زمن يحتاج إلى العقول الواعية والحسّ النقدي والقدرة على التمييز ما بين الحقيقة والضجيج".

ولفتت غزال إلى أنّ التجربة التعليمية في معهد الدوحة للدراسات العليا "لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل تقوم على بناء شخصية معرفية مستقلة قادرة على ممارسة التفكير النقدي والتحقّق والتواضع المعرفي"، موضحةً أنّ "هذه القيم تمثّل جوهر الرسالة الأكاديمية التي يحملها المعهد".

وألقى الخرّيجان خالد باسلميان من برنامج السياسات العامة، وريم السامعي من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلمتَين باسم الخرّيجين والخريجات، عبّرا فيهما عن اعتزازهما بهذه اللحظة التي تتوّج سنوات من الجهد والاجتهاد، وأكّدا أنّ التجربة في معهد الدوحة للدراسات العليا "لم تكن تجربة أكاديمية فحسب، بل مساحة لبناء الوعي النقدي والانفتاح على التنوّع الثقافي والإنساني العربي، وكذلك مصدراً لإلهامهما من أجل تحويل المعرفة إلى مسؤولية تجاه مجتمعَيهما وقضاياهما ومستقبلهما".

وتضمّن حفل التخريج، الذي قدّمه الطالبان عبد العزيز البراء من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفاطمة الفخرو من برنامج السياسات العامة، عرضَ فيديو عن مسيرة معهد الدوحة للدراسات العليا. وكان رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا عبد الوهاب الأفندي قد هنّأ في تصريحات سابقة الخرّيجين والخرّيجات بمناسبة إنهائهم مشوارهم الدراسي، لافتاً إلى أنّ الفوج العاشر "يمثّل محطة مفصلية في مسيرة المعهد مع دخوله عقده الثاني، ويعكس ما حقّقه من تراكم أكاديمي وبحثي، وكذلك دوره في إعداد كفاءات علمية ومهنية قادرة على الإسهام في خدمة مجتمعاتها والتعامل مع التحوّلات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم".

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد خرّيجي معهد الدوحة للدراسات العليا بلغ 1.886 خرّيجاً وخرّيجة، وقد واصل عدد منهم مسيرته الأكاديمية من خلال الالتحاق ببرامج دكتوراه في جامعات مرموقة حول العالم، فيما يشغل آخرون مواقع مهنية وأكاديمية وبحثية في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية. ويقدّم المعهد 20 برنامج ماجستير معتمدة دولياً في كلّيتَين؛ كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. كذلك يطرح ثمانية برامج في مسار الدكتوراه؛ اقتصاديات التنمية، والإدارة العامة، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واللسانيات والمعجمية العربية، والتاريخ، وعلم الاجتماع، والدراسات الإعلامية، والدراسات الأمنية النقدية.