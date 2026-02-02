معبر رفح... محدودية أعداد المسافرين تُعلّق حياة آلاف الغزيين

- الفتح الجزئي لمعبر رفح لم يلبِ احتياجات الفلسطينيين الملحة، حيث يواجهون قيودًا إسرائيلية متزايدة وأعداد مسافرين محدودة، مما يخلق حالة من القلق والانتظار لقرار أوسع وأكثر شفافية. - المرضى والطلبة هم الأكثر تضررًا، حيث يحتاج أكثر من 20 ألف مريض للعلاج و2000 طالب للالتحاق بجامعاتهم، مما يهدد صحتهم ومستقبلهم الأكاديمي بسبب نقص الأدوية والمواعيد الدراسية الصارمة. - الفتح الجزئي لم يلبِ الاحتياجات الإنسانية الأخرى مثل لمّ الشمل والعمل، مما يعمق الإحساس بالعجز والاختناق، حيث تُعطى الأولوية للجرحى والمرضى.

اصطدمت آمال الغزيّين بعد الفتح الجزئي لمعبر رفح بمحدودية أعداد المسافرين والقيود الإسرائيلية، وسط مناشدات بفتح كامل ومستدام ينقذ حياتهم ومستقبلهم، ويخفف معاناتهم وثقل الانتظار المفتوح.

لم يكن الفتح الجزئي لمعبر رفح الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية حدثاً عابراً، اليوم الاثنين، بل لحظة مشحونة بالمشاعر المتناقضة، أعادت إلى الواجهة آمالاً مؤجلة بعد أشهر طويلة من الإغلاق، ومن العزلة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي، خصوصاً أن المعبر يمثل لآلاف الفلسطينيين نافذة الحياة الوحيدة نحو العلاج والتعليم ولمّ الشمل.

ويشكل الجرحى والمرضى الشريحة الأكثر إلحاحاً، خصوصاً أصحاب الحالات الطبية الطارئة والحرجة، وذوي أمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي، الذين استُنزفت فرص علاجهم داخل القطاع بفعل انهيار المنظومة الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية. ولا يمكن اعتبار السفر بالنسبة لهؤلاء خياراً، بل مسألة حياة أو موت، وكل يوم انتظار إضافي يعني تدهوراً في الحالة الصحية، ومضاعفات قد لا يمكن تداركها لاحقاً، ما يجعل الفتح الجزئي بارقة أمل مشوبة بالخوف من أن يأتي الدور متأخراً.

وينتظر أكثر من 20 ألف مريض السفر من قطاع غزة للعلاج، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي. كما يحتاج نحو 2000 طالب وطالبة إلى السفر للالتحاق بجامعاتهم، فيما الآلاف من حملة الوثائق والجنسيات العربية والأجنبية ينتظرون لمّ شملهم مع عائلاتهم في الخارج.

وبين الأمل الذي أعاده فتح المعبر بشكل جزئي، والهواجس التي فرضتها محدودية أعداد المسافرين والقيود الإسرائيلية المتزايدة، يعيش الفلسطينيون في غزة حالة انتظار ثقيلة لقرار أوسع، وآلية أكثر عدالة وشفافية، تضع حياة المرضى ومستقبل الطلبة في مقدمة الأولويات، وتمنح العائلات فرصة حقيقية للخروج من دائرة القلق الدائم.

ينتظر الفلسطيني خالد السرحي (48 عاماً) السفر منذ ثلاثة أعوام، وهو الذي يعاني من مرض السرطان، وتتدهور حالته الصحية يوماً بعد يوم. ويوضح السرحي لـ"العربي الجديد" أن الأطباء أبلغوه بانعدام سبل علاجه في غزة، ويقول: "عندما سمعنا عن الفتح الجزئي لمعبر رفح شعرنا ببصيص أمل، لكن هذا الأمل سرعان ما تحول إلى قلق وعدم يقين، لأن عدد المسافرين قليل جداً، ولا نعرف متى سيأتي دورنا". ويتابع: "الانتظار ليس مسألة وقت فقط، بل مسألة حياة أو موت، أخشى أن يسبقني المرض قبل أن أتمكن من الخروج لتلقي العلاج، وأتمنى أن تكون هناك أولوية حقيقية للحالات الحرجة، وألا يبقى مصيرنا مُعلقاً بقوائم طويلة لا نعرف نهايتها".

ومع إعلان تشغيل معبر رفح بشكل محدود ضمن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تنفّس كثيرون الصعداء، على أمل أن تكون هذه الخطوة بداية انفراجة أوسع تُنهي معاناة طال أمدها.

وسارعت وزارة الصحة في غزة للتذكير بأن هناك 6 آلاف جريح بحاجة إلى إجلاء عاجل لتلقي العلاج، محذرة من حالات طبية طارئة تستدعي الإجلاء الفوري. وأكدت الحاجة الملحّة لإجلاء 500 مريض وجريح يومياً من القطاع كحد أدنى، تفادياً للخطر الذي يهدد حياتهم، والذي تزداد شراسته في ظل الآلية البطيئة للإجلاء والصعوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على محتاجي السفر.

الصورة أمل منقوص للغزيّين بعد معاناة طويلة، خانيونس، 2 فبراير 2026 (بشار طالب/ فرانس برس)

يعاني الجريح الفلسطيني نضال الأيوبي من إصابات بليغة بفعل قصف الاحتلال منزلاً ملاصقاً من دون أي تحذير مسبق، وقد أسفرت تلك الإصابات عن بقاء شظايا في جسده، أخطرها شظية استقرت بالقرب من عموده الفقري، تهدده بالشلل. ويبيّن الأيوبي لـ"العربي الجديد" أنه خضع لعمليات جراحية عديدة لإزالة بعض الشظايا وتنظيف الجروح وتعقيمها، إلا أنه ما زال بحاجة لتدخل جراحي عاجل خارج القطاع، علّه ينقذ حياته. ويقول: "لا يتجاوز عدد المسافرين 150 شخصاً يومياً (50 مريضاً و100 مرافق) بحسب المعطيات المتوفرة، بينما يئنّ آلاف المرضى والجرحى تحت آلامهم داخل غزة، وهذا الرقم لا يطمئن قلوبنا، إنّما يزيد من ضغوطنا النفسية. حتى إنني أتساءل في كل لحظة إن كان سيأتي اسمي اليوم أم سأبقى في حالة انتظار". ويتمنّى الأيوبي أن يُنظر إلى معاناتهم بجدية، وأن يجري فتح المعبر بشكل أوسع، لأن حياتهم لا تحتمل هذا الانتظار الطويل.

وإلى جانب المرضى، يعيش آلاف الطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع حالة من القلق المتصاعد، فهؤلاء الذين حصلوا على قبول جامعي، أو ينتظرون الحصول عليه بعد سنوات من الجهد، يواجهون خطر ضياع مستقبلهم الأكاديمي، في ظل مواعيد دراسية لا تنتظر، وظروف جامعية صارمة.

بعض هؤلاء الطلبة مهدد بخسارة منحته الدراسية، وآخرون قد يُحرمون من الالتحاق ببرامجهم التعليمية إذا لم يتمكنوا من السفر في الوقت المناسب، ما يضيف عبئاً نفسياً كبيراً على عائلاتهم التي ترى في التعليم طوق نجاة لأبنائها. ويقول الطالب محمد خلة (21 عاماً)، الحاصل على قبول جامعي في إحدى الجامعات التركية: "حصلتُ على قبول للدراسة قبل أشهر، وكان من المفترض أن أكون الآن في قاعة المحاضرات، لكن إغلاق المعبر حوّل حلمي إلى انتظار مفتوح".

ويلفت خلة لـ"العربي الجديد" إلى أنه شعر بالأمل عندما سمع عن الفتح الجزئي لمعبر رفح، لكن سرعان ما أدرك أن الأعداد المسموح لها بالسفر قليلة جداً، وقد لا تتضمن اسمه نظراً لمحدودية العدد ووجود آلاف المرضى على قوائم الانتظار، الأمر الذي يقلل أمل سفر الطلبة. ويضيف: "الجامعة حددت موعداً نهائياً للالتحاق، وإذا لم أسافر قد أفقد مقعدي وربما منحتي الدراسية. أكثر ما يؤلمني هو الشعور بأن مستقبلي متوقف على رقم في قائمة طويلة، نحن لا نطلب امتيازات، فقط فرصة عادلة لنكمل تعليمنا ونبني مستقبلاً أفضل لنا ولعائلاتنا".

وتصطدم الآمال المعلّقة على فتح معبر رفح بواقع آلية التشغيل المحدودة، حيث لا يتخطى عدد المسافرين يومياً ما معدله 100 إلى 150 شخصاً فقط، وهذا العدد مقارنة بعشرات الآلاف من الحالات المسجلة للسفر، يثير هواجس حقيقية لدى المواطنين، فالقوائم طويلة، والاحتياج متراكم منذ أشهر، ومعايير الأولوية غير واضحة للكثيرين، ما يخلق حالة من التوتر والضغط النفسي، ويجعل الأمل بالسفر ضعيفاً ومُعلّقاً على المجهول.

وتقول الطالبة سارة الفيومي (19 عاماً)، المسجلة في جامعة مصرية، لـ"العربي الجديد": "التحاقي بالجامعة كان حلماً عائلياً، بذلنا جهداً كبيراً حتى وصلت إلى مرحلة القبول. وقد أعاد الفتح الجزئي لمعبر رفح بعض الأمل، لكنه أمل مشوبٌ بالخوف، لأن عدد المسافرين لا يتناسب مع حجم أعداد الطلبة المنتظرين".

وتضيف الفيومي: "نجحت في الثانوية العامة خلال الحرب الإسرائيلية في ظل ظروف صعبة للغاية، على أمل الالتحاق بكلية الطب، وأخشى أن أفقد عامي الدراسي قبل أن يبدأ، وأن يضيع تعبي هباء". وتتابع سارة أخبار المعبر باهتمام بالغ، وتنتظر إدراج اسمها في القوائم، لكن الانتظار أصبح عبئاً نفسياً ثقيلاً عليها، وتتابع: "أتمنى أن تكون هناك آلية واضحة تعطي الطلبة أولوية حقيقية، لأن التعليم بالنسبة لنا ليس رفاهية، بل طريقنا الوحيد نحو مستقبل أفضل".

الصورة قوائم انتظار طويلة في خانيونس، 2 فبراير 2026 (بشار طالب/ فرانس برس)

وتتّسع دائرة القلق لتشمل أيضاً مَن ينتظرون السفر لأسباب إنسانية أخرى، مثل لمّ الشمل العائلي، أو العمل، أو استكمال إجراءات قانونية ومعيشية ملحّة، في ظل سعة محدودة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياج لسفرهم برفقة المرضى والطلبة، ما يعمق الإحساس بالعجز والاختناق، ويحوّل الفتح الجزئي من انفراجة منتظرة إلى اختبار يومي للصبر.

وتوضح الفلسطينية أم ناهض سالم (53 عاماً) التي تحمل الجنسية المصرية، أنّها كانت تخطط للسفر والالتحاق بابنها خالد الذي سافر إلى مصر في الأشهر الأولى للحرب، لكن إغلاق المعبر في مايو/أيار 2024 حال بينها وبين السفر، وأرغمها على عيش قسوة الحرب في القطاع. وتشير سالم، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إلى أن إغلاق المعبر سبّب لها معاناة كبيرة، حيث تعرضت للخطر المباشر خلال حرب الإبادة والنزوح المتكرر، كما تسبّب في تعطل مهام عديدة كانت تنوي إتمامها، ومن بينها تعطل حصر الإرث، وزواج ابنها الذي يُصرّ على حضورها الزفاف. وإذ تعبّر عن فرحتها بفتح المعبر، تأسف لكون تلك الفرحة بدأت تخفت تدريجياً بعد معرفة آلية السفر الجزئي. وتقول: "في هذه الآلية ستُعطى الأهمية للجرحى والمرضى، وهو أمر منطقي نظراً لخطورة أوضاعهم، لكنها ستُعطّل في الوقت ذاته العديد من الاحتياجات الأخرى، وهي احتياجات مهمّة وملحّة".