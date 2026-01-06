معبر رفح... بوابة عودة آلاف الفلسطينيين من مصر

- يعيش آلاف الفلسطينيين في مصر بانتظار فتح معبر رفح للعودة إلى غزة، حيث هربوا من الحرب بحثاً عن الأمان والعلاج والتعليم، ويواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية تجعل حياتهم مؤقتة وغير مستقرة. - يعاني الفلسطينيون من انقسام عائلي وانتظار مرهق لفتح المعبر، مما يؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، حيث يعتبرون فتح المعبر استعادة للسيطرة على مصيرهم وعودة إلى وطنهم كفعل مقاومة. - تعمل السفارة الفلسطينية على تسهيل عودتهم فور فتح المعبر، حيث أعدت قوائم للراغبين في العودة وتخطط لتوفير وسائل النقل، مما يجعل فتح المعبر ضرورة إنسانية لإعادة تعريف وجودهم في مصر.

يعيش آلاف الفلسطينيين الآتين من قطاع غزة في شققٍ مستأجرة على أطراف القاهرة، أو غرف ضيقة بحي مدينة نصر في القاهرة، وكذلك في محافظات عدة، أبرزها الجيزة والإسكندرية، والغالبية على إيقاع انتظار فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، حتى لا يتحول خروجهم القسري إلى تهجير دائم يسهم في تفريغ غزة من أهلها.

لم يأت هؤلاء الفلسطينيون إلى مصر سياحاً، ولا باحثين عن مكان إقامة جديد، بل إن معظمهم خرج من غزة تحت ضغط الحرب، ومن بينهم مرضى يبحثون عن العلاج، وطلاب يسعون لاستكمال تعليمهم، وأمهات غادرن مع أطفالهن هرباً من القصف. بينما لا تشبه أوضاعهم انتظار السفر العادي، فهو انتظار العودة إلى الوطن، وإلى ما تبقى من حياة في القطاع المدمر والمحاصر.

كان الغالبية يظنون أن الرحلة مؤقتة، لكنّ الشهور مرت، وظلت العودة مؤجلة، وهم يتابعون أخبار فتح المعبر لحظة بلحظة، والبعض منهم يحتفظون بحقائبهم جاهزة، وآخرون يؤجلون قرار العودة حتى استكمال الدراسة أو العلاج.

تقيم الفلسطينية أسماء فتحي في مصر منذ أكثر من عام، وتقول لـ"العربي الجديد": "لسنا عالقين فقط، نحن معلّقون، إذ لا نستطيع بدء حياة جديدة هنا، ولا نستطيع العودة إلى حياتنا هناك، وبين المكانين، يتحول الانتظار إلى عبء يومي ثقيل، حيث تتآكل المدخرات، وتتزايد صعوبات الإقامة، فيما تفرض تكاليف المعيشة واقعاً قاسياً يجعل الحياة مؤقتة إلى أجل غير معلوم".

ويصف طلاب فلسطينيون في جامعات مصرية أيامهم بأنها "نصف حياة" وأنهم يعيشون الحضور الجسدي في قاعات الدراسة، بينما أذهانهم معلّقة بخبر فتح المعبر، ما يحرمهم القدرة على التركيز الدراسي، والاستقرار المعيشي، وكأنّ المستقبل مؤجل حتى إشعار آخر.

إلى جانبهم، يقف مرضى أنهوا مراحل علاجهم، وينتظرون ختم العودة، وكأن الشفاء لن يكتمل سوى بالعودة. وبين هؤلاء وأولئك، تعيش العائلات انقساماً موجعاً، ما بين أب في غزة وأمٍّ مع أطفالهما في مصر، أو العكس، وكلهم أسرى انتظار قرار سياسي يعيد جمع ما فرّقته الحرب.

يقول طالب فلسطيني لـ"العربي الجديد": "يتعامل المصريون معنا بتعاطف كبير كإخوانهم، لكن التعاطف وحده لا يكفي، ولن يفتح المعبر. كانت مصر دائماً نافذتنا الوحيدة على العالم، ومعبر رفح ليس مجرد نقطة حدودية، بل شريان حياة، لذا يرتبط الأمل بتشغيله بصورة منتظمة تضمن العودة، وتحفظ حق الرجوع إلى الوطن".

ويكرر الفلسطينيون المقيمون في مصر أن فتح المعبر يعني نهاية حالة التعليق، واستعادة السيطرة على المصير، وأن عودتهم إلى غزة، ولو إلى بيوت مهدمة، أفضل من البقاء عالقين، فالعودة ليست حنيناً فقط، بل فعل مقاومة لفكرة التهجير، وإعلان أن الوطن مهما كان مثخناً بالجراح، يظل مكاناً لا يُستبدل.

أنهى آلاف المرضى والجرحى علاجهم في مصر، ديسمبر 2023 (فرانس برس)

تنتظر الفلسطينية نور عودة، وهي والدة أحد الأطفال الذين قدموا إلى مصر للعلاج، تشغيل معبر رفح كي تتمكن من العودة إلى غزة ولقاء أفراد عائلتها الذين اضطرت إلى تركهم خلال الحرب. وبالنسبة لها، لا تختصر العودة نهاية رحلة علاج فحسب، بل استعادة حياة تقطعت أوصالها قسراً. وتقول لـ"العربي الجديد": "عشت أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة في ظل غياب مصدر دخل ثابت، وصعوبة توفير مسكن ملائم، فضلاً عن أعباء تأمين احتياجات الدراسة والعلاج لأطفالي. إقامتنا كان يُفترض أن تكون مؤقتة، لكنها مع طول أمد الانتظار تحولت إلى عبء ثقيل".

ورغم إصرارها على العودة فور تشغيل المعبر، لا تُخفي عودة قلقها من احتمال تعرضها وأطفالها لإجراءات إسرائيلية قاسية بعد مغادرة الجانب المصري. لكنها رغم ذلك، تؤكد أن الخوف لن يغيّر من تمسكها بحقها في العودة إلى غزة، ولا من رغبتها في إنهاء حالة "اللاجئ العالق" التي تعيشها منذ شهور، بين بلد لا تستطيع الاستقرار فيه، ووطنٍ تنتظر العودة إليه.

جاء الفلسطيني أحمد فؤاد إلى مصر للعلاج، تاركاً زوجته وأبناءه في غزة، وبالنسبة له فإنه لا معنى للأيام إلا بقدر اقتراب لحظة العودة، وهو يترقب تشغيل معبر رفح ليكون من بين أوائل العائدين، وإن أمكنه في اليوم الأول لفتحه، على أمل أن يجتمع بعائلته بعد غيابٍ تجاوز العام ونصف العام.

يقول فؤاد: "طول أمد الانتظار جعل العودة هدفاً وحيداً، فالمهم هو استئناف الحياة مع أسرتي في غزة، مهما كانت قاسية. يظل العيش في غزة أهون كثيراً من البقاء بعيداً عن العائلة، ومن العيش في حالة معلّقة لا تشبه وطناً ولا تمنح شعوراً بالاستقرار".

ويؤكد مصدر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة لـ"العربي الجديد" أن الاستعدادات تجرى على قدمٍ وساق لتسهيل حركة سفر الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، ذهاباً وإياباً، فور تشغيل معبر رفح. ويضيف أن "السفارة أعدّت بالفعل قوائم تضم أسماء الفلسطينيين الموجودين في مصر، والراغبين في العودة إلى غزة، وستتولى تنظيم إجراءات السفر، بما في ذلك توفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم إلى المعبر، ثم تأمين عودتهم إلى القطاع، في إطار جهود تهدف إلى تسهيل لمّ شمل العائلات، وإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها آلاف الفلسطينيين منذ شهور".

ويعيش آلاف الفلسطينيين في عدد من محافظات مصر، لكنهم يتركزون في مدن القاهرة والإسكندرية والعريش، وظروف غالبيتهم صعبة نتيجة انقطاعهم عن عوائلهم، وعدم توفر مصادر دخل لهم، فضلاً عن عدم توفير السلطات المصرية وثائق إقامة رسمية تمكنهم من الدراسة أو العمل.

وتشير التصريحات الفلسطينية إلى أنّ عدد من غادروا قطاع غزة إلى مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي يلامس حاجز 100 ألف، فيما تحدثت بيانات مصرية عن استقبال نحو 107 آلاف فلسطيني خلال شهور الحرب، مع اختلاف توصيف الأرقام بين "من دخلوا" و"من لا يزالون موجودين". وبين هذه التقديرات، يعيش أهالي غزة في مصر بلا أفق زمني واضح للعودة، ما يجعل فتح معبر رفح أمام حركة العائدين والمغادرين استحقاقاً إنسانياً يمسّ حياة عشرات الآلاف، ويعيد تعريف وجودهم في مصر بوصفه محطة انتظار لا منفى مفتوحاً.