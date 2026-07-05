معاناة مضاعفة داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين

- يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الرشيدية من ظروف قاسية بسبب الحرب، حيث يواجهون الفقر والبطالة وتعطل الخدمات الأساسية، مما يدفع البعض للعمل في ظروف خطرة مع إغلاق مراكز "أونروا" الصحية والخدمية. - أظهر سكان المخيم تضامناً مجتمعياً من خلال تقاسم الموارد، لكن المساعدات المقدمة من "أونروا" والفصائل الفلسطينية كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مما أثار استياء اللاجئين. - العمليات العسكرية أدت إلى شلل اقتصادي في المخيمات، مع إغلاق المحال التجارية وتراجع فرص العمل، وزيادة الضغط على الموارد بسبب استقبال نازحين جدد، مما يؤكد الحاجة لدعم مستدام.

يقف مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية شاهداً على واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً، إذ لم يعد المخيم يواجه تحديات الفقر والبطالة وغياب الحقوق فحسب، بل يعيش ظروفاً استثنائية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مروراً بتوسّع العدوان على لبنان في عام 2024، وصولاً إلى تجدّده في العام الجاري.

وبين القصف والغارات الإسرائيلية، وتعطل الخدمات الأساسية، وتراجع فرص العمل، وانعدام البدائل، يجد اللاجئ الفلسطيني نفسه يدفع ثمن الحرب مضاعفاً، كونّه يعيش في واحدة من أكثر البيئات هشاشة وفقراً. تقول اللاجئة أم محمد لـ"العربي الجديد": "تغيّرت حياتنا في مخيم الرشيدية منذ بداية الحرب. زوجي كان يعمل بأجرة يومية، لكن مع القصف توقفت الأعمال، وصرنا نعتمد على ما يصلنا من مساعدات من الجمعيات، وإن وصلت، فهي لا تكفي لسد احتياجات الأسرة. نكتفي أحياناً بالمعلبات لأننا لم نعد نستطيع شراء ما نحتاجه".

وتتابع: "عندما طُلب من الأهالي إخلاء المنطقة، فكّرنا بالنزوح، لكن إلى أين؟ لا نملك بيتاً خارج المخيم، ولا نستطيع دفع إيجار منزل، لذلك بقينا رغم الخوف، وكل ليلة كنا ننام ونحن لا نعرف ماذا سيحدث في الصباح. أكثر ما أتعبنا هو الشعور بأننا وحدنا. كانت المراكز الصحية تُغلق في كثير من الأحيان، وكنا نؤجل علاج المرضى لأننا لا نستطيع تحمّل تكاليف الطبابة، حتى تعليم أولادنا تأثر، إذ لم تكن تتوفّر دائماً شبكة الإنترنت كي يتابعوا دروسهم. رغم كلّ ذلك، لم يترك الناس بعضهم، فالجيران تقاسموا الطعام، والشباب تطوّعوا للمساعدة، وكانت هناك مبادرات فردية خفّفت عنا قليلاً. لكن الناس مرهقون، ونحتاج إلى دعم حقيقي قبل أن تصبح أوضاعنا أكثر سوءاً".

بدوره، يقول اللاجئ خالد فهد: "شهدت المنطقة موجة نزوح كبيرة، حتى إنّ نحو 70% من مخيمات مدينة صور فرغت، لكن لم يجد كثيرون أي مأوى، ما دفع بعضهم إلى العودة رغم المخاطر والتهديدات. هذه المرة، وعندما طلب جيش الاحتلال من السكان الإخلاء، لم تتجاوز نسبة الاستجابة 15%، فالناس ليس لديهم مكان يلجؤون إليه، إضافة إلى استمرار التهديدات وتدهور الأوضاع".

يرفض سكان مخيم الرشيدية المغادرة، مايو 2025 (العربي الجديد)

وتوقفت مصادر رزق معظم لاجئي المخيم، إذ يعتمد أغلبهم على العمل المياوم في مجالات التشييد والبناء، والزراعة، والأعمال اليدوية، ويعيشون من دخلهم اليومي الذي يتيح لهم تأمين لقمة العيش لعائلاتهم. وقد اضطرّ البعض إلى العمل في البساتين القريبة رغم مخاطر الاستهداف الإسرائيلي، وقد سقط بالفعل عدد من الشهداء أثناء عملهم.

ويتحدث كثيرون عن تقصير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إذ أُغلقت العديد من مراكزها الصحية والخدمية خلال الحرب، حتى في الأيام التي لم تكن تشهد تهديدات مباشرة، ما حرم آلاف اللاجئين من الرعاية الطبية الأساسية، واقتصر عمل بعض العيادات على فتح أبوابها لأيام محدودة خلال فترات الهدوء لتوزيع الأدوية الشهرية لذوي الأمراض المزمنة وكبار السن. أما التعليم عن بُعد، فلم يكن خياراً فعّالاً بسبب انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الإنترنت، وعدم امتلاك كثير من الأهالي وسائل تواصل مناسبة.

ويُبدي كثير من اللاجئين كذلك امتعاضهم من تقصير الفصائل الفلسطينية، في حين حاولت بعض الجهات تقديم مساعدات محدودة، اقتصرت غالباً على توزيع بعض الحصص الغذائية. في المقابل، برزت مبادرات فردية في مخيم الرشيدية، لتوزيع المساعدات ودعم الأسر المحتاجة، إلا أنّ هذه المبادرات بقيت محدودة بسبب اتّساع حجم الأزمة الإنسانية، وتراجع القدرة المالية للاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت وكالة "أونروا" في 23 يونيو/حزيران الماضي، صرف مساعدات نقدية للاجئي فلسطين في لبنان المتأثرين بالنزاع، على أن تكون قيمة المساعدة 20 دولاراً أميركياً للشخص الواحد، وبحدّ أقصى خمسة أشخاص لكل عائلة، إضافة إلى 45 دولاراً لكل عائلة، ما أثار استياءً واسعاً بين اللاجئين نظراً لعدم تناسب هذه المساعدة مع حجم الاحتياجات.

لجوء واغتراب المخيمات الفلسطينية في صور... نقص في المساعدات وسط تداعيات الحرب

ويؤكد سكرتير منظمة الشبيبة الفلسطينية في لبنان، إيهاب حمود، أنّ الحرب الإسرائيلية شكّلت ضربة قاسية للواقع الاقتصادي الهشّ داخل مخيمات الجنوب، إذ تعطلت مصادر دخل آلاف العائلات التي تعتمد بشكل أساسي على العمل المياوم، والمهن الحرة، والوظائف البسيطة في محيط المخيمات.

ويضيف حمود لـ"العربي الجديد": "مع تصاعد العمليات العسكرية، توقفت عجلة الحياة الاقتصادية بصورة شبه كاملة، فأُغلقت العديد من المحال التجارية والورش الصغيرة، وتراجعت فرص العمل بشكل حادّ، نتيجة القصف المستمر والمخاطر الأمنية التي حالت دون وصول العمّال إلى أماكن عملهم، ولا سيّما في البساتين والأراضي الزراعية. هذه الظروف دفعت آلاف الأسر إلى حافة الفقر والعوز والاعتماد على المساعدات الإنسانية المحدودة، في ظلّ غياب أيّ بدائل حقيقية أو شبكات حماية اجتماعية، ما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً".

ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات، إلا أنّهم احتضنوا عدداً من نازحي القرى والبلدات المجاورة، واستقبل مخيم الرشيدية أكثر من ألف شخص من جنسيات متعددة، فلسطينيون ولبنانيون وسوريون، بحسب تقرير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد".