معاناة الأجداد مع مهام رعاية الأحفاد في الصين

تزداد في الصين ظاهرة رعاية الأجداد للأحفاد وسط انشغال الوالدين بالعمل وتأمين لقمة العيش، بينما تبرز معاناة مئات الآلاف من كبار السن الذين يضطرّون إلى تحمّل أعباء تربية الأطفال، رغم حاجتهم لرعاية خاصة بعد التقاعد.

انتقل المتقاعد الصيني وي جاو (68 سنة) قبل ثلاثة أعوام إلى مدينة شينزن (جنوب)، حيث يقيم ابنه الوحيد مع طفلين؛ أكبرهما عمره ستّة سنوات، ويبدأ وي جاو يومه بتحضير طعام الفطور لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، ثم يجهّز الحفيد الأكبر لاصطحابه إلى المدرسة التي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن المنزل باستخدام دراجة كهربائية، ثم يعود للاعتناء بالحفيد الأصغر، نظراً لانصراف الأبوين إلى العمل.

ويقوم وي جاو بمهام منزلية عدّة، منها غسل الأطباق، والملابس، وشراء الحاجيات اليومية، وإعداد وجبات الطعام الثلاث، كما يذهب عصراً إلى المدرسة لإحضار حفيده بعد نهاية الدوام، وهو بالكاد يجد وقتاً لنفسه، وعادةً ما يكون ذلك بعد الساعة الثامنة مساءً. يقول لـ"العربي الجديد": "لا أملك خياراً آخر لأنّ البقاء في منزلي بالقرية يُشعرني بالوحدة. لا أخفي شعوري بالإرهاق، لكنّي أدرك أنّها ليست معاناتي وحدي، بل معاناة مئات الآلاف من الأجداد الذين أُوكلت إليهم مهمة الاعتناء بالأحفاد، في حين أنهم بالأصل يحتاجون إلى رعاية خاصة بعد التقاعد".

وتزداد ظاهرة رعاية الأجداد للأحفاد في الصين وسط انشغال الوالدين بالعمل، بينما تبرز معاناة مئات عشرات الآلاف من كبار السن الذين يضطرّون إلى تحمّل أعباء تربية الأطفال، رغم أنهم في الأصل في حاجة إلى رعاية خاصة بعد التقاعد، ومتابعة طبية لحالاتهم الصحية. وبحسب التقديرات الرسمية، فإنّ نحو 60% من أطفال الصين يرعاهم أجدادهم في المقام الأول، و30% منهم يتربّون في منازل الأجداد. وتزداد ظاهرة رعاية الأجداد للأحفاد شيوعاً في الأسر ذات الدخل المزدوج التي يعمل فيها الأبوين، وبالتالي يطلبون من الأجداد رعاية الأطفال.

الصورة مهمة شاقة، تشونغتشينغ، 27 يناير 2026 (تشنغ شين/Getty)

يقول الباحث في المعهد الصيني للعلوم الاجتماعية، دا بينغ مو لـ"العربي الجديد": "لا يستطيع فرد واحد التعامل مع تربية الأبناء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تحتّم على الزوج والزوجة العمل. في هذه المرحلة، يواجه الأهل عموماً ثلاثة خيارات؛ إما تحمّل المسؤولية، وهذا ينطوي على خطر فقدان الوظيفة، أو استئجار مربّية أطفال، وهذا مُكلف للغاية، كما أنه من الصعب الوثوق بأشخاص غرباء، والثالث اللجوء إلى الآباء أو الأمهات لرعاية الأبناء، وهو الخيار المفضّل".

ويتابع بينغ مو: "بشكل عام، لا يرفض الأجداد، بل إنّ بعضهم يبادرون بطلب المهمة، إذ يعتقد كثيرون أن هذا واجب كبار السنّ، وقد شكل ذلك ظاهرة اجتماعية جعلت رعاية الأجداد للأحفاد أمراً طبيعياً، لكنّها في الواقع ليست كذلك، فهي تعني أن الأزواج الشباب يُنجبون الأطفال ولا يربّونهم، ما يترك عبء الرعاية على عاتق الجيل الأكبر سناً، ولهذا تداعيات اجتماعية خطيرة، فمهما كانت مشاغلهم، يجب أن يتحمّل الآباء مسؤولية تربية أطفالهم، بينما يُتاح للأجداد مساحة من أجل الراحة والتواصل مع محيطهم الاجتماعي".

ويضيف الباحث الصيني: "من بين التداعيات التي تؤثر على سلوك الأطفال، الاختلافات في الفلسفة التربوبة، إذ يميل الأجداد إلى تدليل أحفادهم، ما قد يؤدي إلى اكتساب الأطفال عادات سيئة مثل الاعتماد على الآخرين والعناد. من ناحية أخرى، يميل الآباء إلى تفضيل التربية العلمية، وغالباً ما يكون هناك صراع بين الجانبين حول توفير الطعام والملبس الجيد، مقابل غرس العادات الجيدة".

ويشير دا بينغ إلى أن كبار السن يعانون أيضاً من الإرهاق الجسدي والعقلي، حيث تتطلب رعاية الأطفال قدراً كبيراً من القوة البدنية والطاقة، وغالباً ما يعاني كبار السن من تفاقم الأمراض المزمنة أو القلق والاكتئاب بسبب التعب. وإذا تولّى كبار السن كلّ المسؤوليات، فقد يصبح الأطفال معتمدين عليهم بشكل مفرط في ظل غياب الوالدين، ما يؤثر على العلاقة الأساسية بين الوالدين والأبناء. ويتابع الباحث الصيني: "إذا كان كبار السن في الأسرة على استعداد للتخلّي عن تقاعدهم المُريح في الريف، والاستقرار في منازل أبنائهم بالمدن الصناعية، من أجل تقاسم أعباء الأعمال المنزلية، فلا بدّ أن يكون ذلك بدافع المودّة والحبّ لأبنائهم، وليس فرضاً إلزامياً".

من جهتها، تقول الباحثة في مركز دونغوان للإرشاد والتأهيل النفسي، لورا شانغ لـ"العربي الجديد": "لا شك أن رعاية الأطفال ليست واجباً على الأجداد، إلا أنه يجب علينا الاعتراف بأنّ تربية الأطفال أمر صعب جداً بالنسبة للشباب، وكثيراً ما يسأل هؤلاء كيف يمكن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة بعد إنجاب طفل".

وتضيف: "إذا لم يكن هناك من يساعد في المنزل، فهذا يعني أن أحد الوالدين يجب أن يتولّى رعاية الأسرة على حساب مسيرته المهنية، وعادةً ما تؤدي الزوجة هذا الدور. ينبغي أن ندرك أن الصعوبات التي يواجهها الآباء تحتاج إلى فهم، لأن الضغوط كبيرة جداً، كما ينبغي أخذ احتياجات كبار السن في الصين على محمل الجدّ، لأنه لا توجد أشياء كثيرة يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه. لذلك، يحتاج الأبناء إلى فهم رغبات كبار السن قبل أن يطلبوا منهم المساعدة في رعاية أطفالهم. وإذا كان الأجداد على استعداد لرعاية أحفادهم، فإن ذلك سيحلّ مشكلة كبيرة لمعظم الآباء الشباب".