مطالب بتعزيز التمويل لحماية التنوع الحيوي في بيئة الأردن

- طالب ممثلو المجتمع المدني والبيئي في الأردن بتوفير التمويل وتنسيق السياسات لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، مؤكدين على أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. - أطلقت وزارة البيئة الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتقى للتمويل المبتكر لتعزيز حماية الطبيعة واستدامة الأنظمة البيئية، مشددة على ضرورة دمج التنوع البيولوجي في أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - أكد المشاركون على أهمية تطوير آليات تمويل فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على الابتكار المالي وبناء الأطر التنظيمية لحماية الثروات الطبيعية، مشيرين إلى ضرورة تشريعات تحد من التوسع العمراني.

طالَب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات بيئية في الأردن، خلال اجتماع عُقد في العاصمة عمّان اليوم الخميس، بمشاركة جهات حكومية ومنظمات دولية، بتوفير التمويل وتنسيق السياسات وتطوير أدوات عملية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل المرتبطة بها.

وأطلقت وزارة البيئة الأردنية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتقى أعمال الحوار الوطني للتمويل المبتكر للتنوع الحيوي، في خطوة محورية لتعزيز حماية الطبيعة وضمان استدامة الأنظمة البيئية في الأردن. وقال وزير البيئة الأردني أيمن سليمان، خلال الملتقى، إن الأردن "يمتلك تنوعاً بيولوجياً فريداً رغم صِغَر مساحته الجغرافية"، مشدداً على أن "حماية هذا التنوع تتطلب تعاوناً فعالاً بين جميع القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين".

وأشار سليمان إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى "تحليل الفجوات التمويلية في القطاع البيئي وتحديد الفرص المتاحة للتمويل المبتكر، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل المرتبطة بها، وتعزيز مرونة النظم البيئية وقدرتها على مواجهة التحديات المناخية والتحولات البيئية العالمية". وأضاف: "علينا أن نضمن أن يكون التنوع البيولوجي جزءاً لا يتجزأ من أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد عنصر ثانوي، فهذا هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة"

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن أن البرنامج يدعم وزارة البيئة في تطوير آليات تمويل فعّالة تعزّز الاستدامة البيئية. وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تركّز على الابتكار المالي وبناء الأطر التنظيمية التي تمكّن الدول من حماية ثرواتها الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية المتنامية، بما ينسجم مع التزامات الأردن الوطنية والدولية.

بدوره، قال رئيس جمعية ساكب للحفاظ على البيئة والثروة الحرجية أحمد العياصرة، لـ"العربي الجديد"، إن "من أبرز المعيقات التي تواجه الجمعيات البيئية ضعف التمويل وغياب الوعي البيئي الذي يجب أن يبدأ من مرحلة رياض الأطفال". وأضاف أن التنوع البيئي يهدده العديد من المخاطر؛ "سابقاً كانت الأمطار كثيفة فيما كانت الأراضي تستوعب ذلك، لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الشوارع تغلق في العاصمة وعمان والمدن الكبرى بسبب الأمطار، وهذا بسبب الاعتداء على الطبيعة. وللأسف، التوسع العمراني ألغى في المدن الأودية والسهول والمناطق الخضراء".

وشدد على ضرورة وجود تشريعات تحدّ من التوسع العمراني الأفقي على أطراف المدن، خاصة المناطق المخصصة للزراعة، لافتاً إلى أن "هذه المساحات تغذي أيضاً المياه الجوفية عند تساقط الأمطار، وتحافظ على البيئة الموجودة". وتابع: "للأسف، في مناطق الغابات ومنها جرش، مدينتي، الاعتداءات كبيرة على الغابات بسبب غياب الوعي؛ فهناك من يعتدي على الأشجار من أجل التدفئة"، مؤكداً ضرورة معاقبة المعتدين على الثروة الحرجية. واعتبر أن التنوع النباتي هو الأكبر في الأردن، فيما التنوع الحيواني أقل، مضيفاً أن الحفاظ على التنوع النباتي يؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على التنوع الحيواني..