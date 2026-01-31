مطالبات بمهلة إنسانية لتسوية أوضاع السودانيين في مصر

أطلق عشرات الناشطين المصريين والسودانيين نداءً إنسانياً موجّهاً إلى القيادة المصرية، دعوا فيه إلى منح السودانيين المقيمين في مصر مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، أو إتاحة خيار العودة الطوعية الآمنة إلى بلدهم حينما تتوافر شروط الاستقرار، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في البلاد.

وجاء النداء، الذي وُقّع عليه حتى الآن عشرات الناشطين والمثقفين والباحثين، استناداً إلى ما وصفه الموقعون بـ"العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية العميقة" بين الشعبَين المصري والسوداني، مؤكدين أن الظرف الاستثنائي الذي فرضته الحرب الدائرة في السودان يستدعي مقاربة إنسانية مرنة تراعي واقع مئات الآلاف من السودانيين الذين لجأوا إلى مصر خلال العامَين الماضيين.

وأشار الموقعون، في بيان النداء، إلى أنّ الأوضاع داخل السودان "لا تزال محفوفة بتحديات أمنية واقتصادية وخدمية هائلة"، ولم تصل بعد إلى مستوى يسمح بعودة آمنة وكريمة للمواطنين، رغم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء الصراع، كما أكد البيان أن "عدداً كبيراً من السودانيين دخلوا مصر بطرق غير نظامية هرباً من القتال، ورغم تسجيل كثير منهم لدى مفوضية شؤون اللاجئين، حالت ظروف الحرب وتعقيدات الإجراءات دون تسوية أوضاعهم القانونية في الوقت المناسب".

ودعا أصحاب المبادرة الدولة المصرية إلى التعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني وأخوي، بما ينسجم مع الدور الذي لعبته مصر تاريخياً في دعم السودان، سواء على مستوى استضافة الفارين من النزاعات أو عبر مساعيها السياسية لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار. وفي موازاة ذلك، وجّه النداء رسالة إلى المجتمع المصري، مطالباً بمواصلة الترحيب والدعم وتقديم العون للسودانيين "الهاربين من ويلات حرب مدمرة"، واعتبار هذه اللحظة اختباراً جديداً لعمق الروابط الشعبية بين البلدين، و"فرصة لكتابة صفحة ناصعة في سجل العلاقات المتجذرة منذ الأزل"، بحسب نص المناشدة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أوضاع السودانيين في مصر نقاشاً عاماً متزايداً، على خلفية التحديات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بالإقامة والعمل والخدمات، وسط غياب أفق قريب لنهاية الصراع في السودان، الذي دخل مرحلة استنزاف طويلة ألقت بظلالها الثقيلة على دول الجوار، وفي مقدمتها مصر. وختم الموقعون ندائهم بتأكيد وحدة المصير بين الشعبَين، والدعاء بتعجيل الفرج للسودان، والحفاظ على أواصر الأخوة والتعاون بين البلدَين، في لحظة إقليمية بالغة الحساسية.