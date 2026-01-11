مضايقات تلاحق السيّاح في العراق والسلطات تتدخل

- شهد العراق زيادة في حالات مضايقة السياح، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات أمنية واعتقال عدد من المتهمين، وسط انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. - أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال متهم بمضايقة سائح في بغداد، وتدرس تفعيل غرامات مالية وإطلاق رقم ساخن للإبلاغ عن الاعتداءات. - دعت شخصيات مدنية إلى تعزيز الوعي بأهمية السياحة وتغليظ العقوبات، فيما أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

زادت خلال الفترة الأخيرة حالات مضايقة السيّاح الأجانب والعرب الذين يزورون العراق، من شبان لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً. وتظهر هذه الحالات على شكل ملاحقة غير مبررة أو توجيه كلام غير لائق، مستغلين عدم فهم السيّاح الأجانب للغة العربية أو اللهجة العراقية. وتجاوزت بعض المضايقات حدود الآداب العامة، فقد اعترف بعض السيّاح بتعرضهم وزوجاتهم للتحرش واللمس المتعمد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية واعتقال عدد من المتهمين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسائح ياباني تعرض لملاحقة من شبّان يستقلون دراجات هوائية، ما تسبب بإفزاعه. وقد انتقد السائح هذه الأجواء على صفحاته قائلاً إنها "لا تعبر عن العراقيين، لكنها في الوقت نفسه تدفع إلى التفكير أكثر من مرة قبل زيارة العراق". كما تعرض سائح آخر كان رفقة زوجته لملاحقة من شبان ضايقوهما، ليعترف لاحقاً بأن زوجته "تعرضت للتحرش"، وهي حوادث سبقتها حالات مضايقة في بغداد لسائحات روسيات حاولن الهرب من مجموعة شبان لاحقوهن بعبارات خادشة.

على إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال متهم بالاعتداء على سائح أجنبي في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه "في إطار جهودها الرامية إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق المقيمين والزوار، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد الأفراد المشتبه بتورطه في حادثة مضايقة سائح أجنبي". وأضافت أن "عملية القبض جاءت عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيام مجموعة أشخاص بمضايقة السائح المذكور في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد"، مبينة أنه "على الفور، شكلت قيادة الشرطة الاتحادية فريق عمل أمنياً مشتركاً من اللواء الرابع، باشر عمليات بحث وتحرٍ مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم الظاهرين في التسجيل واعتقاله في وقت قياسي، وتم تسليمه إلى القضاء".

هل يفرض العراق غرامات على مضايقة السياح؟

في السياق، قال ضابط بوزارة الداخلية العراقية، إن "الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية، تدرس الإعلان عن رقم ساخن مخصص للسيّاح للإبلاغ عن حالات الاعتداء أو المضايقات". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "تلك الحالات ورغم كونها معدودة ولا تمثل العراقيين الذين يرحبون بالضيوف، إلا أن السلطات تدرس تفعيل الغرامات المالية على كل من يعتدي أو يتسبب بمضايقة السيّاح". ودعا الضابط السيّاح إلى "ألا يحكموا على الأجواء العامة من خلال هذه التصرفات الفردية التي قد تحدث في أي بلد بالعالم".

وأكمل الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معظم الذين لاحقوا السيّاح هم مراهقون، وقد جرى التحقيق مع بعض من تم اعتقالهم، وتبين أن غاياتهم لم تكن السرقة، بل أرادوا الحديث لكنهم لا يجيدون اللغات الأجنبية"، معتبراً أن "هناك جيلاً من العراقيين لم يعتد رؤية السيّاح والثقافات الأخرى، وبالتالي لا يُحسِن بعضهم التصرف مع الأجانب، في حين أن شريحة أخرى قليلة تخشى الأجانب نتيجة أحداث الاحتلال الأميركي عام 2003". وشدد على ضرورة إطلاق "حملة إعلامية للتعريف بأهمية السياحة وطريقة التعامل مع السيّاح، تستهدف المراهقين والمتأخرين في التعليم".

دور المجتمع في الحماية

من جهتها، أشارت الناشطة المدنية إسراء الهنداوي، إلى أن "الذين يسيئون للسياح ينسفون الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحسين الواقع العراقي"، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، ضرورة "معالجة مفهوم الاختلاف لدى هؤلاء، وتعريفهم بالأخلاق العراقية الأصيلة". وأضافت أن "من واجب المنظمات الإنسانية التواصل مع المجتمعات الفقيرة وتثقيفها بأهمية السياحة والتعامل بلطف مع الزوار، واعتبارهم مصادر تمويل للبلد".

أما المحامي ياس عبد المجيد فقد دعا إلى "تغليظ العقوبات على المسيئين، فإلى جانب محاسبتهم على المضايقة المتعمدة للسيّاح باعتبارهم ضيوفاً، فإنهم يسيئون إلى صورة العراق"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "تشديد العقوبات والإعلان عن القرارات القضائية سيكون آلية ردع للمتجاوزين".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، تقديراً لتلبيتها المعايير المعتمدة التي تشمل البنية التحتية، والموارد السياحية، والاستقرار الأمني. وقبل ذلك، كشف صندوق العراق للتنمية عن خطط لتحفيز مشاريع استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار، من بينها مبادرة "حضارة"، التي تهدف إلى استثمار المواقع الأثرية وتحويلها إلى وجهات سياحية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.