مصر: 12 جثة يرجّح أنّها لمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مطروح

- عُثر على 12 جثة يُعتقد أنها لمهاجرين غير نظاميين في منطقة أبو غليلة بسيدي براني، بعدما قذفتها أمواج البحر مع أجزاء من قارب خشبي، وتم نقلها إلى مستشفى مطروح العام. - أظهرت المعاينة الأولية أن الجثث متحللة، مما يصعب التعرف على هوياتها، وتواصل النيابة العامة التحقيقات، بينما تستمر عمليات البحث عن جثث إضافية. - في حال العثور على جثث أخرى، سيتم أخذ عينات لإجراء تحاليل الحمض النووي لتحديد الهوية، وسط تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

فوجئ أهالي منطقة أبو غليلة بمدينة سيدي براني في محافظة مطروح شمال غربي مصر بظهور 12 جثة، يُرجَّح أنّها تعود لأشخاص كانوا يخوضون رحلة هجرة غير نظامية، بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ مع أجزاء من قارب خشبي ربما يكونوا قد استقلّوه للعبور في البحر الأبيض المتوسط.

وبعد إبلاغ هيئة إسعاف محافظة مطروح، على بعد 140 كيلومتراً شرقي سيدي براني، نقلت مركبات تابعة للهيئة جثث المهاجرين المفترضين إلى "مستشفى مطروح العام"، الواقع في مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، إلى الشرق من سيدي براني.

وأفادت مصادر طبية في مطروح بأنّ الكشف والمعاينة الأوليَّين أظهرا أنّ الجثث بمعظمها متحللة، وبالتالي يصعب التعرّف إلى هويات أصحابها، في حين تجري النيابة العامة في مطروح معاينة لتلك الجثث. وأشارت المصادر نفسها متحدثة لوكالة رويترز إلى أنّ العمليات مستمرّة بحثاً عن جثث إضافية يُرجَّح وجودها.

وأشار مصدر طبي حسب وكالة رويترز إلى أنّه في حال انتشال جثث أخرى بحالة تحلل مماثلة لتلك التي رُفعت أخيراً، سوف يُصار إلى أخذ عيّنات منها لإجراء تحاليل للحمض النووي (دي. إن. إيه)، بهدف تحديد هوية كلّ جثّة وسنّ صاحبها.

في الإطار نفسه، نقلت وسائل إعلام محلية أنّ طوقاً أمنياً كان قد أُقيم حول موقع العثور على الجثث، قبل البدء بأعمال فحصها ومعاينة الأدلة وما إلى ذلك. وأتى ذلك في حين راحت الأجهزة المختصة تكثّف جهودها من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هويات الضحايا، بالإضافة إلى معرفة خط سير المركب ومدة بقائه في عرض البحر.

(رويترز، العربي الجديد)