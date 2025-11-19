مصر: مقتل 6 تجار مخدرات في اشتباكات مع شرطة البحيرة

- أعلنت السلطات الأمنية في مصر عن مصرع ستة عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في محافظة البحيرة، حيث كانوا متورطين في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة. - تمكنت قوات الشرطة من القبض على باقي أفراد المجموعة الإجرامية، وضبطت بحوزتهم 750 كيلوغراماً من المخدرات المتنوعة و106 قطع من الأسلحة النارية، بقيمة تقدر بـ105 ملايين جنيه مصري. - اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وعُرضت القضية على النيابة العامة للتحقيق، ونُشرت تفاصيل العملية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت السلطات الأمنية في مصر مصرع ستّة أشخاص مطلوبين، وصفتهم في بيان رسمي بأنّهم "عناصر جنائية شديدة الخطورة". أتى ذلك في خلال تبادل لإطلاق النار وقع، اليوم الأربعاء، ما بين قوات شرطة محافظة البحيرة شمالي مصر وهؤلاء، الذين يشكّلون مجموعة إجرامية، على خلفية اتّجارهم في المخدرات والأسلحة النارية غير المرخّصة.

وأصدرت وزارة الداخلية في مصر بياناً، اليوم، أفادت فيه بأنّ تحريات قطاعَي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخّصة، التي أُجريت بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنيّة، توصّلت إلى أنّ هؤلاء من بين عناصر عمدوا إلى إحضار كميات من المواد المخدّرة والأسلحة النارية غير المرخّصة إلى البؤر الإجرامية التي يقيمون فيها بنطاق عدد من المحافظات المصرية، وذلك تمهيداً للاتّجار فيها.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها نفسه، أنّ الاشتباك بين قوات الشرطة والمطلوبين أسفر عن مصرع ستّة من هؤلاء الذين يُصنَّفون شديدي الخطورة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدّد في جنايات، من قبيل التعامل بالمخدّرات والأسلحة النارية والسرقة بالإكراه والحرق العمد، في نطاق محافظة البحيرة الشمالية.

أضافت وزارة الداخلية المصرية أنّ قوات الشرطة ألقت القبض على العناصر المتبقّين من هذه المجموعة الإجرامية، وبحوزتهم نحو "750 كيلوغراماً من المواد المخدّرة؛ حشيش وشابو وهيدرو وهيروين وبانجو وأفيون، أكثر من 32 ألف قرص مخدّر"، بحسب ما جاء في البيان الأخير. وقدّرت الوزارة قيمة هذه المواد المخدّرة المضبوطة بنحو 105 ملايين جنيه مصري (أكثر من 105 آلاف دولار أميركي).

وتابعت وزارة الداخلية المصرية أنّها ضبطت بحوزة هؤلاء العناصر التابعين للمجموعة الإجرامية نفسها 106 قطع من الأسلحة النارية المتنوّعة، وعدّدتها "16 بندقية آلية و39 بندقية خرطوش و51 فرد (مسدّدس) خرطوش". وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ هؤلاء العناصر والمواد المضبوطة في حوزتهم، وعُرضت القضية على النيابة العامة التي تولّت التحقيقات في الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نشرت بيانها، الصادر اليوم، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بمجموعة من الصور تظهر المواد المضبوطة والعناصر الذين أُلقي القبض عليهم من المجموعة الإجرامية في محافظة البحيرة.