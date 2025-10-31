- لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم راعي كنيسة وزوجته، في حادث تصادم مروع بين سيارتي أجرة وخاصة على طريق قنا–سفاجا، وأُصيب 13 آخرون، بينهم ابنة الزوجين. - أشارت التحريات إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة كانا السبب وراء الحادث، مما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل ووفاة الضحايا في الحال. - يسلط الحادث الضوء على خطورة الطرق السريعة في صعيد مصر، التي تفتقر إلى الأمان والرقابة المرورية، مما يجعلها عرضة لحوادث متكررة تُعرف بـ"طرق الموت".

لقي ستة أشخاص مصرعهم، من بينهم راعي كنيسة بمدينة الغردقة وزوجته، وأُصيب آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارتي أجرة وأخرى خاصة على طريق قنا–سفاجا جنوب مصر، مساء اليوم الجمعة. وأفادت المعاينة المبدئية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن الحادث أسفر عن وفاة ستة أشخاص من مستقلي السيارتين، بينهم الزوجان إيليا نعيم، راعي كنيسة بالغردقة، وزوجته أنس صليب، إضافة إلى إصابة ابنتهما شنودين إيليا نعيم، البالغة من العمر 35 عاماً، التي نُقلت إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، كما أُصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة لدى أحد السائقين كانا وراء وقوع الحادث المفاجئ، ما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل ووفاة الضحايا في الحال. ونقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعيد الحادث المأساوي تسليط الضوء على خطورة الطرق السريعة في صعيد مصر، التي تفتقر إلى عوامل الأمان والرقابة المرورية الصارمة، ما يجعلها عرضة لحوادث متكرّرة تحصد أرواح الأبرياء يوماً بعد يوم، وتحوّلت في نظر الأهالي إلى ما يُعرف بـ"طرق الموت".