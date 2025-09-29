مصر: مصرع صينيَّين وإصابة آخرين بحادث سير في الجيزة

- شهد الطريق السياحي المؤدي إلى المنيب حادث سير مروع أسفر عن وفاة شخصين صينيين وإصابة سبعة آخرين، بينهم أربعة صينيين، بعد اصطدام ميكروباص بمركبة نصف نقل، مما أدى إلى انقلابها وتعطيل حركة المرور. - استجابت الأجهزة الأمنية والطبية بسرعة، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية، بينما أودعت جثتا الضحيتين في المشرحة. - انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته، وأُخطرت السفارة الصينية لمتابعة حالة رعاياها المصابين.

شهد الطريق السياحي المؤدّي إلى المنيب في محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، حادث سير أسفر عن وفاة شخصَين يحملان الجنسية الصينية، إلى جانب إصابة أشخاص سبعة آخرين، من بينهم أربعة مواطنين صينيّين، بعد اصطدام ميكروباص بمركبة نصف نقل محمّلة، الأمر الذي تسبّب في انقلاب الأخيرة بحمولتها وتعطّل حركة المرور على الطريق لفترة وجيزة. يأتي ذلك ليُضاف إلى حوادث سير أخرى سُجّلت في مصر اليوم، وأدّت إلى خسائر مادية وأخرى في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات محافظة الجيزة قد تلقّت إخطاراً عاجلاً بوقوع الحادث على الطريق السياحي، لتسارع الأجهزة الأمنية وقوات المرور، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى الموقع المحدّد. وأفادت مصادر بأنّ تعليمات وُجّهت إلى الفرق الطبية المجهّزة لنقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، علماً أنّ مستشفى الهرم استقبل معظم الحالات التي استلزمت رعاية طبية عاجلة. وأوضحت المصادر أنّ حالات عدد من المصابين مستقرة، في حين ما زال آخرون تحت الملاحظة الطبية في المستشفى نظراً لحدّة الإصابات. أمّا جثّتا الضحيتَين، فقد أودعتا مشرحة مستشفى الهرم، تحت تصرّف جهات التحقيق المختصة.

وعقب وقوع الحادث، انتقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إلى موقع حادث السير لمتابعة المستجدّات على الأرض، والإشراف على رفع الأضرار. كذلك نظّمت شرطة المرور حركة السير، بعدما تسبّب الحادث في ازدحام مروري ملحوظ، وبذلت جهوداً مكثّفة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

في السياق نفسه، انتقل فريق من النيابة العامة في مصر إلى موقع الحادث لإجراء معاينة ميدانية، وأُصدرت أوامر بالكشف سريعاً عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. كذلك أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المنصوبة في موقع الحادث لتبيان أسبابه بدقّة. وأوضح مصدر مسؤول أنّ النيابة العامة تواصل عملها في التحقّق من حادث السير هذا، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المسؤولين عن وقوعه.

من جهة أخرى، جرى إخطار السفارة الصينية لدى القاهرة بوقوع حادث السير على الفور، إذ من بين الضحايا الذين سقطوا عدد من رعاياها ما بين قتيل وجريح، في حين تُتابع الأجهزة الأمنية حالة المصابين الصينيّين وغيرها عن كثب. وقد أكدت مصادر طبية أنّ هؤلاء المصابين يتلقّون الرعاية الطبية اللازمة، وقد خضع عدد منهم لفحوصات دقيقة للتأكّد من استقرار الحالة الصحية.