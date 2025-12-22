مصر: مصرع سائحة إيطالية جراء تصادم فندقين عائمين في الأقصر

- بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة في حادث تصادم بين فندقين عائمين في منطقة هويس إسنا بالأقصر، مما أدى إلى وفاة سائحة إيطالية. - وقع الحادث عندما قام قائد الباخرة "بوريفاج" بمناورة حادة أمام الفندق "أوبرا"، مخالفاً قواعد الملاحة الدولية، مما تسبب في خسائر مادية وبشرية. - أوقفت الهيئة العامة للنقل النهري رخصة قائد "بوريفاج" وأحالت الواقعة للنيابة للتحقيق، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقواعد الملاحة لضمان سلامة الأرواح والمنشآت.

بدأت النيابة العامة المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في حادث تصادم بين فندقين عائمين في منطقة هويس إسنا في الأقصر، جنوبي البلاد، أسفر عن مصرع سائحة إيطالية. وأعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، في بيان رسمي، أنّ الحادث وقع عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي أثناء تحرّك الفندق العائم المسمى "أوبرا" في رحلته من أسوان إلى الأقصر، حيث فوجئ قائد الفندق بعد عبوره الهويس بمسافة كيلومترين بقيام قائد الباخرة "بوريفاج" بعمل مناورة حادة ومفاجئة أمامه. وأضاف البيان أن قائد "بوريفاج" كان مبحراً من الأقصر باتجاه أسوان، وخالف قواعد الملاحة الدولية التي تمنح أولوية المرور للفندق المبحر (المتحرك مع اتجاه حركة المياه)، في محاولة منه للوقوف على مرسى الحديقة الدولية.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية وبشرية، حيث نتج عن التصادم انبعاج بمقدمة الفندق "أوبرا"، وتهشم ثلاث كبائن بالكامل من الفندق "بوريفاج". وأكدت الهيئة في بيانها مقتل إحدى النزيلات التي كانت موجودة على متن الباخرة "بوريفاج" جراء قوة التصادم. وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة المعنية وفنيو الهيئة إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين حركة الملاحة النهرية في المنطقة، لضمان عدم تعطل الرحلات السياحية الأخرى المتوجهة بين قطبي السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل النهري سحب وإيقاف رخصة قائد الفندق العائم "بوريفاج" نظراً لمسؤوليته عن الحادث ومخالفته الصارمة لتعليمات الملاحة النهرية الآمنة.

وأُحيلت الواقعة بالكامل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية المترتبة على هذا التصادم، وفق البيان. وشددت الهيئة العامة للنقل النهري على ضرورة التزام كافة الوحدات النهرية بقواعد التخاطب والمناورة المعتمدة، لا سيما في المناطق الضيقة وبالقرب من الأهوسة، للحفاظ على سلامة الأرواح والمنشآت السياحية.