- النيابة العامة المصرية تحيل 31 متهماً إلى محكمة الجنح بتهمة تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" لخطر التعدي الجنسي، مع اتخاذ تدابير لحماية الأطفال المتضررين. - التحقيقات تكشف عن إهمال جسيم في الإشراف والرقابة، مما سمح بترك الأطفال دون مراقبة، وإهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة التسجيلات، مما أتاح للمتهمين الاعتداء على الأطفال. - الأدلة تشمل تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال المختصين، مؤكدة جريمة تعريض الأطفال للخطر والإهمال، مما أدى إلى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.

أمرت النيابة العامة المصرية بتقديم 31 متهماً إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" لخطر التعدي الجنسي. كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين، بحسب بيان رسمي، عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال، ما سهّل الاعتداء عليهم؛ إذ تبيّن ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو في أماكن انتظار الحافلات، دون وجود أي من المشرفات المكلفات اللواتي انصرفن عن مراقبتهم، فضلاً عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة التسجيلات والأبواب.

وأشارت التحقيقات إلى تقاعس مديرتي المدرستين عن مراقبة ومتابعة وجود المشرفات بصحبة الأطفال، وعدم التحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بالواجبات المنوطة بهم، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم؛ الأمر الذي أتاح للمتهمين (الجناة المباشرين) الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل استناداً إلى أدلة ثابتة؛ حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما كلّفت "المجلس القومي للأمومة والطفولة" بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم. وأكدت النيابة أن تلك الأدلة تضافرت جميعها لإثبات جريمة "تعريض الأطفال للخطر"، وتهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين تقرر تقديمهم للمحاكمة الجنائية.