في مشهد صادم تكرر للمرة الثانية في مصر خلال أيام يهز الوجدان قبل العقول، شهدت منطقة مساكن مبارك بعبد القادرفي نطاق قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، جريمة أسرية مروعة، بعدما أقدم أب على طعن طفلتيه داخل شقته، ما أسفر عن وفاة الكبرى (15 عاماً) في الحال، فيما أُصيبت شقيقتها الصغرى (7 أعوام) بجروح خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يُقدم الأب على إنهاء حياته بطعن نفسه مرات عدّة.

وبدأت تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطاراً من الأهالي يفيد بسماع استغاثة متواصلة من داخل شقة أحد السكان. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، لتجد مشهداً مأساوياً: جثمان طفلة غارقة في دمائها بعد إصابتها بطعنة نافذة اخترقت القلب مباشرة، بينما كانت شقيقتها الصغيرة تصارع الألم إثر جروح متفرقة، قبل أن يجري إسعافها ونقلها إلى مستشفى العامرية، إذ استقرت حالتها لاحقاً.

أما الأب، فقد وُجد مضرجاً بدمائه بعدما وجّه لنفسه طعنات نافذة عدّة في الصدر والبطن، وفارق الحياة لاحقاً داخل غرفة العمليات، رغم محاولات الأطباء لإنقاذه. وكشفت التحريات الأولية أن الخلافات الأسرية كانت الشرارة التي أشعلت هذه الفاجعة، فالأب كان يعيش حالة من الاضطراب بعد مغادرة زوجته منزل الزوجية قبل أيام قليلة، تاركة الطفلتين في رعايته.

وتبين أنه قبيل الواقعة، اتصل بابنته الكبرى وطلب منها العودة إلى المنزل بحجة شراء مستلزمات مدرسية جديدة، ثم بعث برسالة تهديد لزوجته، أكد فيها أنه سيقتل طفلتيه إن لم تعد.

وبالفعل، نفذ الأب وعيده لحظة وصول الطفلتين إلى الشقة، فانهال على الكبرى بطعنة قاتلة في الصدر أودت بحياتها، وحاول الفتك بالصغرى التي نجت بأعجوبة بعد إصابتها بجروح سطحية. وبعد أن ترك ضحاياه غارقين في دمائهم، عاجل نفسه بعدة طعنات أنهت حياته. ورجّحت التحريات أن يكون المتهم قد تعاطى مواد مخدرة قبل تنفيذ الجريمة.

وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وصرحت بدفن جثمان الأب والابنة المتوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب تلك الجريمة التي أطفأت شمعة طفلة بريئة، ونجت أخرى لتعيش بذكريات مأساوية ستظل محفورة في وجدانها ما حييت.