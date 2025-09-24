مصر: ضبط مزرعة مخدرات بقيمة 250 مليون دولار شرق قناة السويس

- ضبطت وزارة الداخلية المصرية مزرعة ضخمة لزراعة وإنتاج المخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه، تمتد على مساحة 3.5 أفدنة في منطقة صحراوية نائية بالقنطرة شرق قناة السويس، حيث استغلت عصابة خطيرة تضاريس المنطقة للتخفي وتخزين كميات كبيرة من المخدرات. - تم ضبط 27.5 طناً من مخدر الهيدرو، منها 21 طناً مزروعة و6.5 أطنان مخزنة، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة، مما يعكس طبيعة العصابة المسلحة. - خلال المداهمة، تم القبض على أحد العناصر الرئيسية وبحوزته 90 كيلوغراماً من الحشيش و10 كيلوغرامات من الهيدرو، مما يبرز استعداد العصابة لتوزيع المخدرات محلياً.

ضبطت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، مزرعة مخصصة لزراعة وإنتاج المواد المخدرة، قُدّرت قيمتها المالية بحوالي مليار و600 مليون جنيه (250 مليون دولار)، تمتد على مساحة نحو 3.5 أفدنة، في منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق قناة السويس. وكشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، وفق بيان للوزارة، قيام عصابة شديدة الخطورة باتخاذ قطعة أرض في منطقة صحراوية نائية، وزراعتها بنبات الهيدرو المخدر، مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها الوعرة في محاولة للتخفي، مع العمل على تخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها والاتجار بها.

ضبطت الأجهزة 27.5 طناً من مخدر الهيدرو داخل المزرعة، والتي قُسمت بين 21 طناً من نبات الهيدرو "كامل النمو" داخل الأرض المزروعة، و6.5 أطنان من مخدر الهيدرو مخزنة داخل مخازن تابعة للمزرعة، فضلاً عن أسلحة نارية متنوعة شملت بندقية آلية وبندقية خرطوش، في دلالة على طبيعة التشكيل العصابي، وحرصه على حماية نشاطه غير المشروع بالقوة المسلحة.

وتمكّنت القوات من ضبط أحد العناصر الرئيسية التابعة للتشكيل العصابي خلال المداهمة، وعُثر بحوزته على 90 كيلوغراماً من مخدر الحشيش و10 كيلوغرامات من مخدر الهيدرو، وهو ما يعكس حجم الاستعدادات التي كان يجريها التشكيل لتوزيع المواد المخدرة في السوق المحلي، وفق البيان. وقدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة التي جرى ضبطها بحوالي 1.6 مليار جنيه، في واحدة من أكبر الضبطيات الأمنية على مستوى مصر خلال السنوات الأخيرة.