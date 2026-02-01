مصر: رفض استئناف "سفاح المعمورة" وتأييد حكم إعدامه شنقاً

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من دفاع المحامي نصر الدين السيد، الشهير إعلامياً بلقب "سفاح المعمورة"، وأيدت حكم إعدامه شنقاً، وذلك بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، وثبوت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجرائم. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم في وقت سابق إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهو الرأي الذي ورد مؤيداً للقصاص، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها النهائي بتأييد الإعدام.

وجاء القرار حاسماً عقب ورود تقارير طبية رسمية أعدتها "لجنة ثلاثية" متخصصة في الصحة النفسية والعصبية بمستشفى العباسية، حيث خضع المتهم للملاحظة والفحص لفترة محددة. وانتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ في 28 يونيو/حزيران الماضي، إلى أن المتهم "سليم القوى العقلية، وواعٍ ومدرك لأفعاله وقت ارتكاب الجرائم، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية تسقط عنه المسؤولية الجنائية".

وتعود وقائع القضية إلى ارتكاب المتهم (52 عاماً) ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد على مدار سنوات متفرقة، راح ضحيتها زوجته العرفية واثنان من موكليه. وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم أساليب إجرامية معقدة لإخفاء الجثث؛ إذ قام بدفنها أسفل "بلاط" شقق مستأجرة في منطقتي "المعمورة" و"العصافرة" شرق الإسكندرية.

وبيّنت التفاصيل أن المتهم قتل زوجته العرفية داخل شقة بالمعمورة عقب خلافات حادة، ودفن جثمانها أسفل أرضية الشقة. ولاحقاً، أقدم على قتل إحدى موكلاته بدافع مالي ودفنها في الموقع ذاته. كما تبين تورطه في قتل مهندس (كانت تربطه به صلة عمل)، حيث دفن جثمان الضحية الثالثة داخل شقة أخرى بمنطقة العصافرة، لتظل الجريمة مجهولة لسنوات.

وأوضحت التحريات الأمنية أن "سفاح المعمورة" استغل صفته المهنية محامياً وعلاقاته بالضحايا للإيقاع بهم، وكان يستولي على أموالهم وممتلكاتهم عقب تصفيتهم، مستخدماً أساليب تمويه دقيقة حالت دون اكتشاف الوقائع حيث تعمد طمس الروائح والأدلة بطبقات من الأسمنت والرمال. وظل المتهم بعيداً عن الشبهات إلى أن انكشف أمره إثر بلاغات من الجيران بعد سماع صرخات استغاثة داخل إحدى الشقق، ما قاد الأجهزة الأمنية إلى اكتشاف الجثتين الأوليين، ثم التوصل لاحقاً إلى الجريمة الثالثة.