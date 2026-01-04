مصر: رفض استئناف حكم إعدام قاتلة ستة أطفال ووالدهم بمادة سامة

- أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا قرار إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت الثاني من فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم. - كشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت مبيد حشرات سام "كلوروفينابير" في تسميم الخبز الذي أعدته، مما أدى إلى وفاة الضحايا نتيجة تسمم حاد. - أثارت الجريمة صدمة واسعة في الرأي العام، حيث تعد من أبشع الجرائم الأسرية في محافظة المنيا، وتم توثيقها تحت القضية رقم 13282 لسنة 2025.

رفضت محكمة جنايات مستأنف المنيا في مصر، اليوم الأحد، الاستئناف الذي قدمه محامو متهمة بقتل ستة أطفال ووالدهم في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس، وأيدت قرار إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت الثاني من فبراير/ شباط المقبل موعداً للنطق بالحكم.

وأورد نص قرار المحكمة الذي صدر بإجماع الأعضاء: "تؤكد المحكمة استناداً إلى إثبات ارتكاب المتهمة فعلاً إجرامياً أفضى إلى قتل المجني عليهم عمداً، وما استقر عليه الشرع والقانون في أن الجزاء من جنس العمل، وبعد الاطلاع على المادة رقم 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2024، وبعد المداولة القانونية، أن مفارقة نفوس المجني عليهم لأجسادهم وقعت بغير حق نتيجة فعل إجرامي مكتمل الأركان، والقصاص شرع لحماية الحياة وردع الجريمة وصون المجتمع".

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، قضت في وقت سابق بإعدام المتهمة "هاجر أ." (26 عاماً) شنقاً بعدما ثبوت تورّطها بقتل زوجها وأطفاله الستة، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة المنيا وأثارت صدمة واسعة في الرأي العام. وحملت القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، ومقيدة برقم 2579 لسنة 2025 جنوب المنيا.

وعادت الواقعة إلى يونيو/ حزيران الماضي حين استقبل مستشفى دير مواس المركزي بلاغات متتالية بوصول أطفال صغار من عائلة واحدة توفوا تباعاً في ظروف غامضة، قبل أن يلحق بهم والدهم، ما أثار الشكوك في وجود شبهة جنائية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الوفاة لم تكن نتيجة مرض أو عدوى، بل بسبب تسمّم حاد بمبيد حشرات شديد يعرف باسم "كلوروفينابير"، وهو مركب كيميائي يستخدم في مكافحة الآفات الزراعية ويعتبر تأثيره بالغ الخطورة على جسم الإنسان، حيث يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم، وفشل متتابع في الأجهزة الحيوية، وصولاً إلى التوقف الكامل. كما كشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي الزوجة الثانية للأب، خلطت المبيد بأرغفة خبز أعدتها داخل منزلها، ثم أرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى حيث يقيم الأب وأطفاله الستة فتناولوا الخبز المسمّم من دون أن يعلموا أنه يحتوي مادة قاتلة.