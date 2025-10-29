مصر: حبس نجل قاض 3 سنوات بتهمة ضرب زميله بعصا بيسبول

- أصدرت محكمة الجنح بجنوب القاهرة حكماً بسجن "طفل المرور"، نجل قاضٍ بارز، لمدة ثلاث سنوات بتهمة استعراض القوة والاعتداء العنيف على زميله باستخدام عصا بيسبول، مما أدى إلى إصابات بالغة للضحية. - القضية بدأت بعد بلاغ من الطالب يوسف خالد، الذي تعرض للضرب المبرح أمام المدرسة، وكشفت التحقيقات عن خلافات سابقة مع شقيق إحدى الطالبات، وأكد التقرير الطبي تعرض الضحية لإصابات خطيرة. - الحكم الحالي هو الثاني ضد المتهم، حيث سبق وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تعاطي المخدرات، مما يعكس نمطاً سلوكياً مقلقاً يجمع بين العنف والانفلات الاجتماعي.

أصدرت محكمة الجنح بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بسجن المتهم الشهير باسم "طفل المرور" وهو نجل أحد القضاة البارزين لمدة ثلاث سنوات، وذلك في القضية المتهم فيها باستعراض القوة والاعتداء العنيف على زميل له بالمدرسة باستخدام عصا بيسبول أمام إحدى المدارس بمنطقة المقطم.

بدأت القضية عقب تقدم الطالب يوسف خالد ببلاغ رسمي إلى سلطات مصر، اتهم فيه المتهم وآخرين باستيقافه أمام المدرسة أثناء الامتحانات، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين عصا بيسبول، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى. التحقيقات كشفت أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة مع شقيق إحدى الطالبات.

وبحسب التقرير الطبي الرسمي، فإن الضحية تعرض لإصابات شديدة شملت نزيفا في الأذن اليمنى، وكدمات في الوجه، وتورما بالعين والشفة، إضافة إلى أعراض ارتجاج في المخ وإصابات باليدين. وقد حضر الطالب جلسة التحقيق على كرسي متحرك بعد تحسن حالته وخروجه من المستشفى، الأمر الذي عزز من جدية الواقعة وخطورتها.

جدير بالذكر أن هذا الحكم هو الثاني ضد المتهم، إذ أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 3 سنوات عليه أيضا في جلسة سابقة، بتهمة تعاطي المواد المخدرة. أظهرت نتائج تحليل الدم التي أجراها الطب الشرعي ثبوت تعاطي المتهم للمواد المخدرة. وبعد تداول الجلسات وسماع المرافعات، قضت محكمة الجنح حينها بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، في حكم يعد أول إدانة صريحة له بتهمة التعاطي.

عودة قضية "طفل المرور" إلى ساحات المحاكم في مصر بعد 5 سنوات من واقعة استهزائه برجال الشرطة وقيادته المتهورة في الشوارع، لم تعد تُقرأ باعتبارها مجرد حادثة فردية. بل إنها باتت مؤشرا على نمط سلوكي مقلق، يجمع بين الانفلات الاجتماعي والتورط في قضايا عنف وتعاطٍ للمخدرات.