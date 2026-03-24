مصر: تعليق التعليم حضورياً في المدارس والجامعات بسبب الأحوال الجوية

- تعليق التعليم الحضوري: وجه وزير التعليم العالي في مصر بتعليق التعليم الحضوري في المدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس بسبب توقعات الطقس السيئ، مع استمرار التعليم "أونلاين" لحماية الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص. - استعدادات وزارة الصحة: رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، بتجهيز أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز جاهزية منظومة الإسعاف. - إجراءات وقائية: تضمنت الإجراءات الوقائية متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، مكافحة الحشرات، وتوفير الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين، مع دعوة المواطنين للالتزام بالإرشادات الرسمية.

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الدكتور عبد العزيز قنصوة، اليوم الثلاثاء، بتعليق المدارس والجامعات التعليم حضورياً واستمراره بنظام "أونلاين" غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب توقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية. وأفاد بيان أصدرته الوزارة: "بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي يتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بدءاً من غد الأربعاء، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع مدارس الجمهورية، إجازة يومَي غد الأربعاء وبعد غد الخميس تكون للطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المدارس، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل لحماية أبنائنا الطلاب من التعرض لمخاطر سوء الأحوال الجوية. وتستثنى الأطقم الطبية وأفراد الأمن الجامعي والعاملون في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكل من تقتضي طبيعة عملهم الوجود، وفقاً لما يقرّره رؤساء المدارس والجامعات والمعاهد".

إلى ذلك، وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافّة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ صحية، والتي تشمل رفع الجاهزية الكاملة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة كافية من جميع فصائل الدم ومشتقاته، ومراجعة مولدات الكهرباء وخزانات المياه وخطط الإخلاء.

ورفعت وزارة الصحة جاهزية منظومة الإسعاف من ‎خلال توزيع 2400 سيارة إسعاف على أنحاء الجمهورية، وتخصيص 48 مركبة دفع رباعي للمناطق الصحراوية والجبلية، إضافة إلى 11 لانشاً إسعافياً لتأمين الجزر النيلية، مع تكثيف الانتشار على الطرقات الصحراوية والزراعية ودعم المحافظات الساحلية. وشملت الإجراءات أيضاً تدعيم شبكات الاتصال اللاسلكي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني، ورصد نحو 300 مخرج سيول ومنخفض مع تكثيف التمركزات حولها.

وأكدت الوزارة تكثيف الإجراءات الوقائية من خلال متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، مع توافر الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنّب مناطق تجمع المياه أو مجاري الأمطار. وشددت على أنّ غرف الأزمات والطوارئ تعمل على مدار الساعة، وترتبط بمركز التحكم الرئيسي، وأن الخط الساخن 137 جاهز لتلقي البلاغات والاستفسارات الطبية على مدار اليوم.