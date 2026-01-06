مصر: تحقيق في مصرع 7 نزلاء بمركز علاج إدمان بعد حريق

- اندلع حريق في مركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها، مما أدى إلى وفاة سبعة نزلاء وإصابة أربعة آخرين، مع وقوع خسائر مادية كبيرة. - كشفت المعاينة أن المركز يقع في عمارة سكنية ويشغل طابقين، حيث اندلع الحريق في الطابق الأول العلوي، مما أدى إلى تفحم محتويات الغرفة الخلفية. - النيابة الإدارية تحقق في اشتراطات الترخيص والحماية المدنية، وكلفت لجنة صحية بإعداد تقرير تفصيلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت هيئة النيابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، مباشرتها معاينة موقع حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان في مدينة بنها، الذي شبّ عصر أمس الاثنين، وأسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.

وكشفت المعاينة أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكوّنة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين. ويضم الدور الأرضي مكتباً للأطباء، وشقة مكوّنة من ثلاث غرف مخصّصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، إضافة إلى سلم داخلي يربط بالطابق الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الطابق الأول العلوي، وتحديداً في الغرفة الخلفية التي تضم السلم الداخلي المؤدي إلى الطابق ذاته، ما أدى إلى تفحّم كامل محتويات الغرفة.

وفي سياق متصل، ناقشت النيابة أعضاء اللجنة المختصّة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محلّ الواقعة، والإجراءات المتخذة حيال أعمال التفتيش التي أجرتها الجهات المعنية، فضلاً عن التحقق من مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرّرت النيابة تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعّم بالمستندات، وتقديمه في جلسة لاحقة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.