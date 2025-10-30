مصر تبدأ تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

- بدأت مصر في تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وضمان سلامة الخدمة الطبية، مع تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية. - يبرز القانون إيجابيات مثل التحقيق في الشكاوى من خلال لجنة فنية، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الخطأ الطبي غير الجسيم، وإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية لتعزيز التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء. - أبدى بعض الأطباء مخاوفهم من التعريف الفضفاض للخطأ الجسيم وتحميل الطبيب مسؤولية تجهيز المنشأة الطبية، وانتقدوا السماح للمريض بالتوجه مباشرة للشرطة، مما يشير إلى الحاجة لتفسير دقيق لنصوص القانون.

بدأت مصر، اليوم الخميس، رسمياً، تنفيذ قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، بعد صدور ثلاثة قرارات تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء، نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وضمان سلامة الخدمة الطبية. وجاءت القرارات تنفيذا للمادة الثالثة من مواد القانون، التي تُلزم الحكومة بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتضمّن القرار الأول تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، بينما نصّ القرار الثاني على تعيين الأمين العام للجنة العليا، وجاء القرار الثالث بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل بهذه القرارات من اليوم التالي لتاريخ نشرها، أي من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو التاريخ الذي يمثل فعليا بدء تطبيق القانون في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي أول تعليق رسمي، طالبت النقابة العامة للأطباء المصريين، النائب العام، بإصدار تعليمات بإحالة جميع قضايا المسؤولية الطبية القائمة إلى اللجنة المختصة المشكلة بموجب القانون، لضمان سرعة الفصل فيها وفقا لأحكامه الجديدة، كما ناشدت الجهات القضائية المختصة وقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي إلى حين الفصل فيها أمام محكمة النقض، استنادا إلى التعديل التشريعي الذي ألغى عقوبة الحبس في هذه القضايا واستبدلها بالغرامة والتعويض المدني.

وأكدت النقابة أن هذه المطالب تأتي حرصاً على تيسير تطبيق القانون وإنهاء الإجراءات المتعلقة باللجان الفنية المختصة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء معا، موضحة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم المسؤولية الطبية، ويضع حدا لفوضى الاتهامات التي طاولت مهنة الطب على مدى سنوات.

وأبرزت النقابة عدة إيجابيات للقانون، من بينها أن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدّ الأطباء سيتم لأول مرة من خلال لجنة فنية ثلاثية من الاستشاريين في تخصص الطبيب نفسه، وأن الطبيب لن يُعاقب على المضاعفات الطبية الثابتة علميا، كما تم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الخطأ الطبي غير الجسيم لتقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض.

كما حدد قانون المسؤولية الطبية للمرة الأولى مفهوم الخطأ الطبي الجسيم في ثلاث حالات فقط: ممارسة الطبيب تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو امتناعه عن علاج مريض في حالة طارئة، أو مزاولته المهنة في غير تخصصه عمدا، وتُوقع عليه في هذه الحالات عقوبة الحبس والغرامة. كما نص القانون على أن الطبيب الذي يلتزم بالقواعد المهنية والعلمية لن يكون عرضة لأي مساءلة جنائية.

وتضمن القانون أيضا، إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، يشارك فيه الأطباء باشتراكات سنوية، على أن يتولى الصندوق سداد التعويضات للمرضى المتضررين، سواء عبر التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي. ويُعتبر هذا الصندوق خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الأعباء المالية المترتبة على الأخطاء المهنية غير الجسيمة.

كما يتيح القانون التصالح بين الطبيب والمريض أمام لجنة التسويات المختصة، التي تصدر قرارات تنفيذية ملزمة للطرفين دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم. ويعاقب القانون أيضا من يتقدم بشكوى كيدية ضد طبيب دون وجه حق، في خطوة تهدف إلى ردع البلاغات الزائفة التي أضرت بسمعة المهنة خلال السنوات الماضية.

قانون المسؤولية الطبية: مخاوف وانتقادات

وفي المقابل، أشار بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء الحاليين والسابقين إلى أن القانون رغم إيجابياته، يتضمن نصوصا مثيرة للقلق قد تحد من أثر الإصلاح المنشود. وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة الأسبق، أن المادة الأولى من القانون تضمنت تعريفا فضفاضا للخطأ الجسيم يسمح بتعدد التفسيرات، رغم أن العقوبة المقررة له تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامة مليوني جنيه. وأشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية المختصة، الذي يفترض أن يكون مرجعا فنيا للنيابة، غير ملزم لجهات التحقيق، مما قد يفتح الباب لاجتهادات قانونية تُعيد الطبيب إلى دائرة الاتهام.

وأضاف الطاهر، أن المادة السابعة من القانون تُحمّل الطبيب مسؤولية التأكد من تهيئة المنشأة الطبية التي يعمل بها لإجراء العمليات الجراحية، في حين أن ذلك من اختصاص إدارة المنشأة وليس الطبيب نفسه، محذرا من أن هذا النص قد يؤدي إلى حبس الطبيب في حال وجود نقص أو تعطل في الأجهزة دون علمه. كما انتقد النصوص التي تفرض غرامة تصل إلى مائة ألف جنيه على الأخطاء غير الجسيمة، معتبرا أن الخطأ المهني لا يجوز اعتباره جريمة.

وأشار إلى أن المادة (23) التي تنص على "عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر" قد تُستخدم لإحالة الأطباء إلى المحاكمة بموجب مواد قانون العقوبات، رغم وجود قانون خاص للمسؤولية الطبية، مؤكدًا أن هذا النص كان يجب قصره على جرائم الإهمال الجسيم أو الاعتداء على المستشفيات فقط.

كما انتقد الطاهر، المادة (12) التي تسمح للمريض أو ذويه بالتوجه مباشرة إلى الشرطة أو النيابة دون المرور أولًا على لجنة المسؤولية الطبية لتحديد وجود الخطأ من عدمه، معتبرا أن ذلك يفتح الباب لتحقيقات مطولة ضد الأطباء حتى قبل التحقق الفني من الشكوى. ولفت إلى أن القانون لم ينص صراحة على أن اللجنة الفنية هي الخبير الوحيد المعتمد، مما قد يؤدي إلى تضارب في تقييم الحالات أمام جهات التحقيق.

وفيما يتعلق بالصندوق الحكومي للتأمين، أوضح الطاهر، أن القانون لم ينص بوضوح على أن الصندوق سيغطي جميع التعويضات أو الغرامات، كما أنه سمح باستخدام أمواله في "الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة"، ما قد يفتح الباب لاستخدام اشتراكات الأطباء في أغراض أخرى غير مخصصة للأخطاء الطبية.

وانتقد أمين عام النقابة الأسبق، أيضا ضعف العقوبات المقررة على الاعتداءات ضد الأطباء، إذ لا تتجاوز الغرامة خمسين ألف جنيه، في حين تصل الغرامة على الخطأ الطبي غير الجسيم إلى مائة ألف جنيه، معتبرا أن هذه المفارقة تُظهر خللاً في موازين الردع القانونية.

وبحسب القرارات المنشورة، نص القرار رقم 1971 لسنة 2025 على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة المشرفة على تشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى فحص الشكاوى، في حين نص القرار رقم 3972 لسنة 2025 على تعيين الأمين العام للجنة العليا، وأكد القرار رقم 3973 لسنة 2025 على بدء العمل بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، متضمنًا 25 مادة تنظم اختصاصاته وتمويله وآليات صرف التعويضات.

ويختص الصندوق، وفق القانون، بدفع التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية بعد التسوية الودية أو بموجب حكم قضائي نهائي، وتُعتبر قراراته ملزمة لجميع الأطراف. وتنتظر نقابة الأطباء صدور قرارات اللجنة العليا بتشكيل اللجان الفرعية واللجان الفنية التي ستتولى التحقيق في الشكاوى المقدمة.

ويرى أطباء، أن نجاح القانون الجديد سيتوقف على آليات تطبيقه وتفسير نصوصه، خاصة تلك المتعلقة بتقدير الخطأ الجسيم وحدود مسؤولية الطبيب، مؤكدين أن الهدف هو إيجاد بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الطبيب وحق المريض في الوقت نفسه.