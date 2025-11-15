- أيدت محكمة مستأنف شبين الكوم الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق شاحنة "تريلا" بعد ثبوت مسؤوليته عن حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 19 فتاة في المنوفية، والمعروف بأحداث "فتيات العنب". - أظهرت التحقيقات أن السائق كان تحت تأثير المخدرات وقاد بسرعة مفرطة، مما أدى إلى تصادم مباشر مع ميكروباص يقل عاملات صغيرات، وتحطم السيارتين بالكامل. - باشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتدبت خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، واستندت إلى أقوال الشهود وتحريات المرور لإحالة المتهم للمحاكمة.

قضت محكمة مستأنف شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من سائق شاحنة "تريلا" على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عاماً، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعد ثبوت مسؤوليته عن حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي، أسفر عن مصرع 19 فتاة من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، التي عرفت بأحداث" فتيات العنب" بكفر السنابسة بالمنوفية.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على السائق فور وقوع الحادث، وحرّرت له محضراً رسمياً، وأحالته على النيابة العامة التي أجرت تحليل الكشف السريع عن تعاطي المخدرات، وتبينت إيجابية العينة، الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار بحبسه احتياطياً، واتهامه بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال الجسيم، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ثم إحالته على المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها.

وبحسب ما جاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر وعنيف بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) تقل عدداً من العاملات الصغيرات، حيث كانت تسير سيارة النقل بسرعة مفرطة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون، لتصطدم مباشرة بالميكروباص في مشهد مأساوي أدى إلى تحطم السيارتين بالكامل وسقوط عدد كبير من الضحايا في الحال.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم مروع على الطريق الإقليمي، ونُقلت جثامين الضحايا والمصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة، شملت مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فيما أبلغت الجهات المختصة على الفور، وباشرت النيابة العامة أعمال التحقيق.

وبعد مرور ساعات من نقل المصابين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 فتاة، متأثرين بجراحهن. وكانت النيابة العامة قد قررت انتداب خبراء الطب الشرعي لمناظرة جثامين الضحايا، وإجراء الصفة التشريحية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة بدقة، كما استمعت لأقوال شهود العيان والناجين من الحادث، وطلبت تحريات مباحث المرور حول ملابسات الواقعة وظروفها وتحديد المسؤوليات الجنائية وصولاً إلى إحالة المتهم على المحاكمة وإصدار حكم أول درجة الذي أُيِّدَ اليوم.