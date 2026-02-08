- أيدت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكم الإعدام للمتهم الأول والسجن المشدد 15 عاماً للمتهم الثاني في قضية "الدارك ويب"، المتعلقة بمقتل طفل شبرا الخيمة. - كشفت التحقيقات عن دور الإنترنت المظلم في التحريض على الجريمة، حيث تم استدراج الضحية لقتلها واستخراج أعضائها بغرض بيع التسجيلات المصورة مقابل خمسة ملايين جنيه مصري. - تم القبض على المتهمين بالتعاون مع السلطات الدولية، حيث أُعيد المتهم الثاني من الكويت إلى مصر، وتستمر التحقيقات في مزاعم جرائم مشابهة.

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام شنقاً للمتهم الأول (29 سنة) في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلامياً باسم قضية "الدارك ويب"، عقب ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بشأن إبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عاماً بحق المتهم الثاني (15 سنة – قاصر)، الذي تورط في التحريض على ارتكاب الجريمة من الخارج.

وكانت تفاصيل الجريمة قد هزت الرأي العام المصري، إذ كشفت التحقيقات عن دور الإنترنت المظلم، المعروف بالـ"دارك ويب"، في التحريض على قتل الطفل واستخراج أعضائه بغرض بيع التسجيلات المصورة على الشبكة مقابل خمسة ملايين جنيه مصري (نحو 105 آلاف دولار).

ووقعت الجريمة حين استدرج المتهم الأول، عامل بالغ يعمل في مقهى بشبرا، الفتى الضحية البالغ من العمر 15 عاماً، بعد أن تواصل مع المتهم الثاني، فتى مصري مقيم في الكويت، عبر موقع خاص بالاتجار بالأعضاء البشرية. وبحسب تحقيقات النيابة العامة المصرية، استدرج العامل الضحية إلى شقته، حيث نفذ الجريمة في أثناء بث مباشر للمتهم الثاني في الكويت، موضحاً كل خطوات القتل وانتزاع الأعضاء ووضع بعضها في أكياس، قبل أن تكتشف الجريمة بعد 4 أيام حين انتشرت رائحة قوية من الشقة.

وبعد القبض على المتهم الأول في منطقة الدمرداش، شرق القاهرة وتحديد هوية المتهم الثاني في دولة الكويت بالتعاون مع السلطات هناك والشرطة الدولية الإنتربول، جرى ترحيله مع والده إلى مصر لإتمام التحقيقات، بعد مصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة. وأكدت النيابة أن المتهم الثاني هو الذي أوعز إلى المتهم الأول بتنفيذ القتل بهدف الاحتفاظ بالتسجيلات المصورة للاستفادة المالية منها، بينما التحقيقات مستمرة للتأكد من صحة مزاعمه السابقة حول جرائم مشابهة قد ارتكبها سابقاً.