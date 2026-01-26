مصر | بوادر أزمة بين "المحامين" و"القضاة" في توقيت حرج

- أصدرت نقابة المحامين المصرية بياناً حاداً بشأن أزمة المحامين في "نيابة النزهة"، مطالبة بانتداب قاضٍ للتحقيق ووقف وكيل النائب العام عن العمل، مع التحفظ على الكاميرات كدليل إثبات. - تحركت النقابة لضمان سير التحقيقات بشكل عادل، مؤكدة على حماية حقوق المحامين وكرامتهم، وكلفت محامين بمتابعة التحقيقات وتقديم تقارير للنقيب. - تأتي الأزمة في سياق علاقة متوترة بين القضاة والمحامين، مع تدخلات محتملة من السلطة التنفيذية، وسط دعوات لاجتماع لمناقشة إلغاء "مكتب التعيينات".

في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أصدرت نقابة المحامين المصرية، بياناً أكدت فيه أن النقيب عبد الحليم علام يتابع تطورات أزمة المحامين داخل "نيابة النزهة" (شرق القاهرة)، ويرصد الموقف لحظة بلحظة، في ضوء شكاوى واستغاثات تتعلق بإجراءات "غير مقبولة" اتُخذت بحق عدد من المحامين أثناء تأدية عملهم.

البيان الذي حمل نبرة حادة، جاء بعد ساعات قليلة من احتشاد محامين في مقر النيابة، عقب نشر أحد المحامين عبر "فيسبوك" تفاصيل الواقعة، التي بدأت بخروج وكيل النائب العام من مكتبه، ليلقي نظرة على المحامين المنتظرين في الممر. ثم التفت إلى الحرس، وقال بصوت مرتفع: "فَضّي ميتين أم الطرقة دي حالًا" (شتيمة دارجة). هذه العبارة فجّرت غضباً في المكان، واعترض محاميان على هذا التصرف، فحُررت ضدهما مذكرة، وتحفّظ عليهما، قبل أن يعرضا على نيابة شمال القاهرة الكلية، بحسب روايات متطابقة تداولها عشرات المحامين.

ورفع المحامون مطالبهم المتمثلة في: "ندب قاضٍ للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة، ووقف وكيل النيابة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، والتحفظ على الكاميرات وضمها إلى التحقيقات كدليل إثبات".

تحرك نقابة المحامين

وطبقاً لبيان النقابة، فقد أجرى النقيب العام اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية ومع النائب العام، "حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة". وأكد البيان أن التحرك يستهدف محاسبة المتجاوزين، وضمان حماية حقوق المحامين وصون كرامتهم المهنية، ورفض أي تجاوزات تعوق أداء رسالتهم.

وفي السياق، كُلّف عدد من المحامين والنقباء الفرعيين بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بالتطورات أولاً بأول. وجددت النقابة تمسكها الكامل بضمان حقوق أعضائها وفق أحكام الدستور والقانون، مع "إعلاء قيمتي التعاون والاحترام المتبادل".

سياق مشحون بين القضاة والمحامين

تأتي هذه الواقعة في ظل علاقة "حذرة ومتربصة" بين القضاة والمحامين، وعلى خلفية معلومات متداولة عن تدخلات محتملة من السلطة التنفيذية في شؤون التعيين والتدريب والترقي داخل المنظومة القضائية. كما تثير تساؤلات حول دور المحامين ومنظمات المجتمع القانوني في الدفاع عن استقلال العدالة باعتباره ضمانة لحقوق المواطنين، وليس مطلباً فئوياً خاصاً بالقضاة.

وكان "نادي قضاة مصر" قد دعا أعضاءه لاجتماع موسع، عُقد مساء الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني الجاري، لمناقشة ما وصفه بـ"أمر جسيم". الاجتماع، الذي حضره مئات القضاة في مقرهم التاريخي وسط القاهرة وامتلأت بهم الساحات المحيطة، خُصص لبحث أنباء عن إلغاء "مكتب التعيينات" التابع للنائب العام، ونقل اختصاصاته (إلى جانب ملف الترقيات) إلى "الأكاديمية العسكرية" التي أنشأها الجيش للإشراف على التعيين والتأهيل، بما يعني عملياً إقصاء الجهات القضائية التقليدية من الإشراف على اختيار أعضائها. وعقب الاجتماع، أعلن نادي القضاة الدخول في حالة انعقاد دائم، فيما صوّت الحضور بالإجماع على الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، تقرر مبدئياً أن تكون يوم الجمعة 6 فبراير/شباط المقبل، بعد نقاشات حول تأجيلها لإتاحة مساحة للتواصل واحتواء الأزمة.

ورغم تصاعد الغضب في الأوساط القضائية، إلا أن حملات التضامن الشعبي جاءت مخيبة للتوقعات، أو لا تعكس، على أقل تقدير، ثقة الشارع المصري في منظومة العدالة، وفي القلب منها نقابة المحامين باعتبارها الشريك القانوني. بل إن مراقبين وصفوا الحالة العامة بـ"الشماتة والتشفي" في منظومة القضاء، التي يرى قطاع واسع أنها شكلت سنداً رئيسياً للنظام منذ عام 2013، عبر تمرير جملة من الأحكام المشددة وانجرافها عن مسار العدالة، مقابل امتيازات مادية، ما جعلها اليوم تواجه أزمتها وحيدة بلا ظهير شعبي.