- كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل مقتل المهندس النووي عبد الله أحمد الحمصاني، الذي وُجد مقتولاً بطلقات نارية في الإسكندرية، مؤكدة وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم. - تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى السيارة التي استُخدمت في الهروب، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار. - أثبتت التقارير الجنائية والتشريحية تطابق الأدلة مع السلاح المضبوط، مؤكدة أن الوفاة نتجت عن إصابات نارية متعددة.

كشفت النيابة العامة المصرية حقيقة مقتل مهندس في مجال الطاقة النووية، وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام على مدار اليومين الماضيين. وأصدرت النيابة، اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه مباشرتها التحقيقات في قضية مقتل المجني عليه عبد الله أحمد الحمصاني، مهندس الطاقة النووية، الذي عُثر على جثمانه صباح 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالطريق العام في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية مصاباً بطلقات نارية أودت بحياته.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وتبيّنت ما لحق بالمجني عليه من إصابات، وضبطت فوارغ طلقات وخزينة سلاح ناري وهاتفه ومحفظته. كما استمعت إلى أقوال شاهدين أكدا رؤيتهما للمتهم وهو يطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليه قبل أن يفرّ مستقلًّا سيارة ظهرت في مقطع مرئي متداول.

وبفحص المقطع المرئي، وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، وتمكين ذوي المجني عليه من مشاهدته، تعرّفوا على المتهم، مؤكدين وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه. كما نفوا ما أُثير حول طبيعة عمل المجني عليه عالماً في الهندسة النووية، مؤكدين أن ذلك لا علاقة له بدافع الجريمة.

وقد أمرت النيابة العامة بضبط المتهم، فتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته سلاح ناري من العيار نفسه المستخدم في الجريمة. كما عثرت الشرطة، بإرشاده، على السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي وُجد بداخلها ذخائر مماثلة.

وباستجوابه، أقرّ المتهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كاشفاً أنه بيت النية على قتله نتيجة خلافات سابقة. وأضاف أنه حصل على سلاح ناري وتتبّع حركة المجني عليه حتى باغته بطريق القباري السريع، ثم أطلق عليه أعيرة نارية متتالية، واعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته قبل أن يلوذ بالفرار.

كما ورد تقرير الصفة التشريحية ليثبت أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزفية قاتلة. وجاء تقرير الأدلة الجنائية مطابقاً الطلقات والفوارغ للسلاح الناري المضبوط، فيما أثبتت المحاكاة التصويرية تطابق أقوال المتهم مع ملابسات ارتكاب الجريمة.