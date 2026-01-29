- أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بالسجن المؤبد على ضابط الشرطة شريف علاء لقتله زوجته دينا علاء، لاعبة الجودو، باستخدام سلاح ناري، بعد تأكيد التقرير الطبي تمتعه بكامل قواه العقلية أثناء ارتكاب الجريمة. - استندت النيابة في قرار الإحالة للمحاكمة إلى تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وشهادات الجيران، التي أكدت مسؤولية المتهم عن الجريمة التي هزّت الرأي العام. - كشفت التحقيقات أن المتهم أطلق النار على زوجته أمام طفليهما، قبل أن يحاول الانتحار، ووصفت الواقعة بأنها "كابوس"، حيث كانت الضحية رمزاً للطيبة والبشاشة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء الأربعاء، بالسجن المؤبد (25 عاماً) على رائد الشرطة شريف علاء، لإدانته بقتل زوجته دينا علاء، لاعبة الجودو في نادي سموحة، باستخدام سلاح ناري داخل مسكن الزوجية بمنطقة جناكليس (شرقي المحافظة). وجاء الحكم بعد ورود التقرير الطبي النهائي من مستشفى العباسية للصحة النفسية، الذي حسم الجدل حول الحالة العقلية للمتهم، مؤكداً تمتعه بكامل قواه العقلية ووعيه التام في أثناء ارتكاب الجريمة، ما يثبت مسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة.

تفاصيل التحقيقات مع ضابط الشرطة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم في وقت سابق على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لوضعه تحت الملاحظة، لبيان ما إذا كان مسؤولاً عن أفعاله وقت الحادث، وذلك قبل أن تواصل "نيابة الرمل أول" تحقيقاتها الموسعة. واستندت النيابة في قرار الإحالة للمحاكمة إلى تقارير الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، والمعمل الكيميائي، إضافة إلى شهادات الجيران والمقربين، التي جاءت جميعها لتدين الزوج.

وتعود تفاصيل الجريمة، التي هزّت الرأي العام، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بسماع طلقات نارية وصرخات من شقة الزوجين. وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية على زوجته لتسقط قتيلة في الحال أمام طفليهما الصغيرين، قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه ويطلق رصاصة أصابته بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى وسط حراسة مشددة، حيث خضع للتحقيق فور استقرار حالته.

ووصفت التحقيقات والشهادات الواقعة بـ"الكابوس"، حيث أكد الجيران أن العلاقة الظاهرة بين الزوجين لم تكن تنذر بهذه النهاية الدموية. وذكرت إحدى الجارات أن الضحية دينا كانت "رمزاً للطيبة والبشاشة"، فيما كشف أصدقاؤها في نادي سموحة عن تفاصيل مؤلمة، مشيرين إلى أنها "ضحت بحياتها لحماية طفليها، بعدما وجّه الأب سلاحه نحوهما في اللحظات الأخيرة"، لتنتهي حياتها برصاصات الغدر، تاركة طفلين يواجهان صدمة نفسية قاسية.