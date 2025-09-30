مصر: القبض على عصابة صينية لخطف سياح

- كشفت وزارة الداخلية المصرية عن عصابة مكونة من ثمانية أفراد، بينهم ثلاثة صينيين، متورطة في اختطاف سائحة صينية وجرائم احتيال إلكتروني، حيث استدرجوا الضحايا بفرص عمل وهمية واحتجزوهم لطلب فدية. - تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على العصابة في القاهرة الجديدة، وضبطت أسلحة وأدلة تثبت نشاطهم الإجرامي، بعد بلاغ من مسؤولين صينيين. أُحيل المتهمون للتحقيق مع احتمال توسيع الاتهامات لتشمل غسل أموال. - تورطت العصابة في أكثر من 30 جريمة مشابهة، مستهدفة ضحايا من جنسيات مختلفة، مع فديات تصل إلى 20 ألف دولار. استخدموا تكتيكات متطورة لإخفاء هوياتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها ضد هذه الجرائم.

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، غموض اختفاء سائحة صينية داخل البلاد، جرى الإبلاغ عن حالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأكدت أن الأمر يتعلق بعصابة منظمة تضم ثمانية أفراد، من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الصينية، وتنشط في الاحتيال الإلكتروني واستدراج الضحايا بذرائع وهمية قبل خطفهم وإجبارهم على دفع فدية مالية ضخمة.

وأعلنت الوزارة في بيان أن "العصابة استدرجت ضحاياها، ومعظمهم من الصين، عبر إعلانات أوهمتهم بالحصول على فرص عمل في مجال التجارة الإلكترونية داخل مصر. وحين وصلوا إلى البلاد استدرجوا إلى شقق سكنية مستأجرة بعناية في مناطق جديدة، حيث احتجزوا بالقوة وأجبروا على التواصل مع ذويهم في الخارج لتحويل مبالغ مالية عبر منصات إلكترونية تحت تهديد السلاح أو صواعق كهربائية. وبعض الضحايا كانوا أساساً داخل مصر، ويُستدرجون بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل". أضافت: "ضبطت الأجهزة الأمنية أفراد العصابة في شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وفي حوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية وهواتف محمولة احتوت على أدلة أكدت ممارستهم النشاط الإجرامي. أيضاً حرر رجال الأمن محتجزاً صينياً".

وأكدت وزارة الداخلية أن "المداهمة الأمنية الأخيرة جاءت بعد تلقي بلاغ عاجل من مسؤولين صينيين في القاهرة، بالتنسيق مع أسرة إحدى الضحايا، وأنه جرى تحديد موقع العصابة بدقة قبل مداهمة المكان وضبط المتورطين وتحرير أحد المحتجزين وسط مقاومة عنيفة من المتهمين الذين اتخذت إجراءات قانونية ضدهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات يرجح أن تكشف وقائع إضافية وشبكات متورطة خارج البلاد". وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق والتحفظ على الأسلحة المضبوطة، وفحص الأجهزة الإلكترونية في حوزتهم، مع ترجيح توسيع دائرة الاتهام لتشمل جرائم غسل أموال وتحويلات مالية مشبوهة.

وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد": "كشفت التحريات تورط العصابة في أكثر من 30 واقعة مشابهة خلال الأشهر الأخيرة. ومعظم الضحايا كانوا من دولة الصين، لكن آخرين من جنسيات مختلفة تعرضوا أيضاً للاستدراج والاحتجاز بعد الإيقاع بهم بمزاعم ممارسة أعمال منافية للآداب أو المشاركة في أنشطة تجارية وهمية".

وأكد المصدر أن "مبالغ الفدية التي حصل عليها أفراد العصابة وصلت إلى 20 ألف دولار للفرد الواحد أحياناً، وجرى تحويلها بشكل عاجل عبر منصات مالية دولية يصعب تتبعها. وهذا النمط من الجرائم يمثل تهديداً خطيراً للأمن الاجتماعي، ويسيء إلى سمعة مصر إذا لم يواجه بحسم وسرعة". وأوضح أن "أفراد العصابة اعتمدوا على تكتيكات منظمة أهمها اختيار شقق سكنية مفروشة في أحياء راقية بالقاهرة الجديدة لتجنب إثارة شبهات حول أنشطتهم، واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لإخفاء هوياتهم خلال المراسلات الإلكترونية. واستدرج الضحايا في البداية عبر محادثات عادية ثم احتجزوا قسرياً وجرى تصويرهم في أوضاع مهينة أو تهديدهم بالقتل إذا لم تتجاوب أسرهم مع مطالب العصابة". وأشار أيضاً إلى أن "بعض الضحايا الذين لم تستطع عائلاتهم دفع الفدية في الوقت المحدد تعرضوا لاعتداء بدني ونفسي للضغط عليهم".

وختم بتأكيد أن "الأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها الاستباقية ضد هذا النوع من الجرائم المنظمة، وأن القضية لن تُغلق عند حدود الضبط الأخير، بل سيجري تعقب أي امتدادات للشبكة داخل مصر أو خارجها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الدولية".