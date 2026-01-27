مصر: الحكم بإعدام قاتل أمّ وأطفالها الثلاثة بعصير مسموم

- أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بإعدام متهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة باستخدام عصير مسموم، بعد تأييد مفتي الجمهورية للحكم، وذلك في جلسة علنية بعد مراجعة الأدلة وسماع مرافعة النيابة العامة. - تعود القضية إلى أكتوبر 2025، حيث عُثر على طفلين متوفين في مدخل عقار، وكشفت التحقيقات عن علاقة غير شرعية بين المتهم والمجني عليها، التي تركت منزل الزوجية وانتقلت للعيش معه. - أقر المتهم بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، بعد أن طلبت المجني عليها الزواج منه، وتم ضبطه بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام متهم بقتل أمّ وأطفالها الثلاثة عمداً، باستخدام عصير ممزوج بمادة سامة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية المؤيد لعقوبة الإعدام بحق المتهم في القضية. وصدر الحكم في جلسة علنية، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع مرافعة النيابة العامة، والتي أسندت للمتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على طفلين (13 عاماً و11 عاماً) مُلقيين في مدخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. وقد توفيت إحدى الطفلتين متأثرة بحالة تسمم، بينما نُقل شقيقها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة قبل أن يفارق الحياة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وهي سيدة متزوجة تركت منزل الزوجية وانتقلت للإقامة معه برفقة أطفالها الثلاثة. وأوضحت التحقيقات أنه أقدم على قتلها أولاً، مستغلاً طبيعة عمله وامتلاكه محلاً لبيع الأدوات والأدوية البيطرية.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم نقل المجني عليها إلى أحد المستشفيات عقب تناولها المادة السامة، قبل أن يدوّن بيانات غير صحيحة ويغادر المكان، تاركا إياها إلى أن فارقت الحياة. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن المتهم عاد بعد ثلاثة أيام وقتل الأطفال الثلاثة، حيث قدم عصيراً مسموماً للطفلين الأكبر سناً، بينما ألقى بالطفل الأصغر، البالغ من العمر ست سنوات، في ترعة مائية ليموت غرقاً، ثم تخلص من الطفلين الآخرين بتركهما عند مدخل أحد العقارات.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، الذي أقر تفصيلياً بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، مؤكداً أن دافعه كان الانتقام وخوفاً من أن تفضحه بعدما طلبت الزواج منه. وبعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، ورد رأيه الشرعي بتأييد الإعدام، لتقضي محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهم شنقاً عن التهم المنسوبة إليه.