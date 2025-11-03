- أخلت نيابة المنصورة سبيل الداعية مصطفى العدوي بكفالة مالية بعد اتهامه بنشر معلومات كاذبة، إثر نشره فيديو يحذر من الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا أنه قد يتضمن "فتن" و"تمجيد للطغاة". - اعتقلت السلطات العدوي من منزله بالدقهلية وحقق معه دون حضور محاميه، بعد نشره فيديو يدعو المصريين للتبرؤ من فرعون وجنده، مما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. - يُعد العدوي من أبرز دعاة التيار السلفي في مصر، معروفًا برفضه الخروج على الحاكم، وسبق أن أثار اسمه سجالات دينية واجتماعية.

قررت نيابة المنصورة في مصر، مساء اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الداعية مصطفى العدوي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ( حوالي 211.62 دولاراً أميركياً)، عقب ظهوره والتحقيق معه من دون حضور محاميه الرئيسي، وذلك على خلفية اتهامه بـ"نشر معلومات كاذبة" بعد نشره مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، حذّر فيه المصريين من الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد، معتبراً أن هذا الاحتفال قد ينطوي على "فتن" و"تمجيد للطغاة".

واعتقلت السلطات المصرية الداعية العدوي، صباح الاثنين، من منزله بمحافظة الدقهلية، واقتادته إلى جهة غير معلومة لعدة ساعات، قبل أن يظهر في نيابة المنصورة، حيث جرى التحقيق معه من دون حضور محاميه الرئيسي خالد المصري.

وكان العدوي قد نشر قبل يومين مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "يا أهل مصر، يجب أن نتبرأ من فرعون وجنده، وزيارة المتحف يجب أن تكون للعبرة والاتعاظ بمصيره، لا للاحتفال بآثاره، ويجب أن نتبرأ من شخص قال: أنا ربكم الأعلى".

وأثار المقطع المصور ردات فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره تعبيراً عن رأي ديني محافظ، ومن رآه تحريضاً ضد مناسبة قومية تُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في البلاد. ويُعد مصطفى العدوي أحد أبرز دعاة التيار السلفي في مصر خلال العقدين الأخيرين، وهو من المشايخ المعروفين برفض الخروج على الحاكم أو الصدام مع السلطة. وسبق أن تصدر اسمه سجالات دينية حول قضايا فقهية واجتماعية عدة.