مصر: إحالة مستشار سابق على المحاكمة الجنائية بتهمة قتل طليقته

الجريمة والعقاب
القاهرة

طارق نجم الدين

avata
طارق نجم الدين
مباشر
17 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 19:39 (توقيت القدس)
تتوالى الجرائم بحق النساء في مصر، القاهرة، 20 يونيو 2025 (محمد الشاهد/ الأناضول)
تتوالى الجرائم بحق النساء في مصر، القاهرة، 20 يونيو 2025 (محمد الشاهد/ الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أحالت النيابة العامة المصرية قاضياً سابقاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل طليقته عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن دعاها للقاء في الممشى السياحي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أطلق عليها الرصاص إثر رفضها العودة إليه.
- أثارت القضية صدمة في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث أظهرت التحقيقات أن الجاني أطلق النار على طليقته من مسافة قريبة بعد مشادة كلامية حادة، نتيجة زواجها العرفي من شخص آخر.
- أكدت النيابة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار، مطالبة بأقصى العقوبات، وأمرت بفحص الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة لتحديد تسلسل الأحداث بدقة.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، مستشاراً سابقاً (قاضياً سابقاً) على المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل طليقته عمداً مع سبق الإصرار والترصّد، بعدما دعاها إلى لقاء في الممشى السياحي بمدينة السادس من أكتوبر غربي العاصمة القاهرة، بزعم إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنّه أطلق عليها الرصاص وأرداها قتيلة، عقب رفضها العودة إليه.

وأثارت القضية صدمة في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر، إثر تلقّي الأجهزة الأمنية بلاغاً بسقوط امرأة في العقد الرابع من عمرها داخل الممشى السياحي. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن المجني عليها فارقت الحياة إثر إصابتها بطلقين ناريين في الرأس، أُطلقا من مسافة قريبة. وكشفت التحريات أن الجاني هو طليق المجني عليها، وأنّه دعاها إلى لقاء ودّي في محاولة للصلح بعد فترة طويلة من الخلافات الزوجية، إلا أن اللقاء سرعان ما تحوّل إلى مشادة كلامية حادّة، بعدما أخبرته بأنّها لا تنوي العودة إليه، وأنها بدأت حياة جديدة، بل تزوجت عرفيّاً من شخص آخر.

وبحسب اعترافاته أمام النيابة، أفاد المتّهم بأن زواج طليقته كان بمثابة "الصدمة" التي أفقدته السيطرة على أعصابه، فاستلّ سلاحاً ناريّاً كان بحوزته، وأطلق منه رصاصتين مباشرتين تجاه رأسها، فكان أن توفيت على الفور.

وقفة ضد مختلف أشكال تعنيف المرأة، القاهرة، يونيو 2014 (أحمد إسماعيل/الأناضول)
المرأة
التحديثات الحية

قتل النساء في مصر... جرائم مروّعة وأرقام صادمة

واعتبرت النيابة العامة في قرار الإحالة الصادر اليوم، أنّ الجريمة جرت مع سبق الإصرار والترصّد، إذ تبيّن أنّ المتّهم أحضر معه السلاح الناري إلى مكان اللقاء، وهو ما يدلّ على نيّة مبيتة للانتقام. وأكدت أن المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مؤثمة بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، وطالبت بإنزال أقصى العقوبة المقرّرة قانوناً.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثمان على الطب الشرعي، وطلبت تقارير الأدلة الجنائية حول السلاح المستخدم وفوارغ الطلقات، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، لتحديد تسلسل الأحداث بدقة. وأظهرت التحقيقات أنّ المتهم كان يعيش حالة من الاضطراب النفسي والعاطفي منذ انفصاله عن زوجته، وأنه حاول مراراً التواصل معها لإعادة العلاقة، إلا أنّها قطعت كل سبل الاتصال به.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
حديقة الجلاء في دمشق (إكس)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

غضب بعد قطع أشجار حديقة الجلاء في دمشق بدعوى الاستثمار الخاص

أطفال سورية (العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

أمل جديد لأطفال سورية.. دعم أوروبي يعزز جهود يونيسف

غياب برامج التنمية عن مناطق المغرب الجبلية، 19 سبتمبر 2024 (فرانس برس)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

مطالبات بقانون لإنهاء تهميش المناطق الجبلية في المغرب