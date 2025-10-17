مصر: إحالة مستشار سابق على المحاكمة الجنائية بتهمة قتل طليقته

- أحالت النيابة العامة المصرية قاضياً سابقاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل طليقته عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن دعاها للقاء في الممشى السياحي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أطلق عليها الرصاص إثر رفضها العودة إليه. - أثارت القضية صدمة في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث أظهرت التحقيقات أن الجاني أطلق النار على طليقته من مسافة قريبة بعد مشادة كلامية حادة، نتيجة زواجها العرفي من شخص آخر. - أكدت النيابة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار، مطالبة بأقصى العقوبات، وأمرت بفحص الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة لتحديد تسلسل الأحداث بدقة.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، مستشاراً سابقاً (قاضياً سابقاً) على المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل طليقته عمداً مع سبق الإصرار والترصّد، بعدما دعاها إلى لقاء في الممشى السياحي بمدينة السادس من أكتوبر غربي العاصمة القاهرة، بزعم إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنّه أطلق عليها الرصاص وأرداها قتيلة، عقب رفضها العودة إليه.

وأثارت القضية صدمة في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر، إثر تلقّي الأجهزة الأمنية بلاغاً بسقوط امرأة في العقد الرابع من عمرها داخل الممشى السياحي. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن المجني عليها فارقت الحياة إثر إصابتها بطلقين ناريين في الرأس، أُطلقا من مسافة قريبة. وكشفت التحريات أن الجاني هو طليق المجني عليها، وأنّه دعاها إلى لقاء ودّي في محاولة للصلح بعد فترة طويلة من الخلافات الزوجية، إلا أن اللقاء سرعان ما تحوّل إلى مشادة كلامية حادّة، بعدما أخبرته بأنّها لا تنوي العودة إليه، وأنها بدأت حياة جديدة، بل تزوجت عرفيّاً من شخص آخر.

وبحسب اعترافاته أمام النيابة، أفاد المتّهم بأن زواج طليقته كان بمثابة "الصدمة" التي أفقدته السيطرة على أعصابه، فاستلّ سلاحاً ناريّاً كان بحوزته، وأطلق منه رصاصتين مباشرتين تجاه رأسها، فكان أن توفيت على الفور.

واعتبرت النيابة العامة في قرار الإحالة الصادر اليوم، أنّ الجريمة جرت مع سبق الإصرار والترصّد، إذ تبيّن أنّ المتّهم أحضر معه السلاح الناري إلى مكان اللقاء، وهو ما يدلّ على نيّة مبيتة للانتقام. وأكدت أن المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مؤثمة بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، وطالبت بإنزال أقصى العقوبة المقرّرة قانوناً.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثمان على الطب الشرعي، وطلبت تقارير الأدلة الجنائية حول السلاح المستخدم وفوارغ الطلقات، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، لتحديد تسلسل الأحداث بدقة. وأظهرت التحقيقات أنّ المتهم كان يعيش حالة من الاضطراب النفسي والعاطفي منذ انفصاله عن زوجته، وأنه حاول مراراً التواصل معها لإعادة العلاقة، إلا أنّها قطعت كل سبل الاتصال به.