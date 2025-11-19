مصر: إحالة محامية و9 من أهالي جزيرة الوراق للمحاكمة

- أحالت النيابة العامة المصرية 10 أشخاص، بينهم محامية، إلى المحاكمة الجنائية بتهم مقاومة السلطات والاعتداء على قوات الأمن في جزيرة الوراق، حيث اتهمتهم النيابة باستخدام القوة لمنع تنفيذ قرار إزالة. - أكدت هيئة الدفاع أن المتهمين تحولوا إلى جناة للضغط عليهم لترك منازلهم، مشيرة إلى أن المحامية المعتقلة كانت تمارس عملها ولم تقاوم السلطات. - تسعى الحكومة لإخلاء الجزيرة منذ 10 سنوات لإقامة مشروعات سياحية، مما أدى إلى صدامات بين السكان وقوات الأمن.

أحالت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، 10 أشخاص بينهم محامية من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية، محبوسين على ذمة القضية، على خلفية ادعاءات بمقاومتهم السلطات والتعدي على قوات أمن وزارة الداخلية في الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة في الأونة الأخيرة.

وحملت القضية، وفق اطلاع "العربي الجديد"، الرقم 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، وقيدت برقم 1814 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية. وادعت النيابة العامة استعمال المتهمين القوة والعنف مع موظفين عمومين، وهم ضابطا الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، ومجند شرطة بالقوة الأمنية، لمنعهم من تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024 المزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة. كما ادعت النيابة بوضع المتهمين متاريس من السيارات وإشهار أسلحة وعصي وزجاجات فارغة في وجه الشرطة والتجهمر لمنع قوات الأمن من تفنيذ قرار الإزالة.

وأكدت هيئة الدفاع عن الأهالي لـ"العربي الجديد" أنّ المجني عليهم تحوّلوا إلى جناة للضغط على الأهالي مقابل ترك منازلهم. وأضافت أنّ المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري من أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة وكانت تمارس مهام عملها ولم تكن تتظاهر أو تقاوم السلطات. وذكر شهود عيان أنّ لواء شرطة توجه إلى الجزيرة التي تسعى الحكومة إلى تفريغها من السكان لبيعها لمستثمرين أجانب، خلال الأسبوع الماضي، لمطالبتهم بالرحيل من الأماكن التي حددتها الحكومة، وعندما اعترض الأهالي على قرار الترحيل المفاجئ، غادر المنطقة بشكل مفاجئ، مهدداً المحامين وبعض المواطنين الذين اعترضوا على الرحيل، بأن قوات الأمن ستأتي لتنفيذ ما تطلبه الحكومة، متوعداً بأن من يتصدى للدولة سيلقي جزاءه.

وبدأت الحكومة إخلاء جزيرة الوراق الواقعة وسط النيل شمال القاهرة، والتابعة لمحافظة الجيزة غرب العاصمة، منذ 10 سنوات، تمهيداً لإقامة مشروعات سياحية وفندقية باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار، وعندما رفض ملاك الأراضي والسكان التعويضات ومغادرة أملاكهم أسندت إدارتها لقوات الجيش التي أصبحت المالك الرسمي لكافة الجزر الواقعة بوسط نهر النيل، بينما احتدمت الصدامات الأمنية بين السكان وقوات الأمنية التي تتصاعد مع تصاعد رغبة الحكومة في إزالة المباني وإخلاء الجزيرة من السكان، حيث تستهدف تسليمها شاغرة للمستثمرين الأجانب.