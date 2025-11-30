- أحالت النيابة العامة المصرية قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز الخاصة للغات" إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات، مع حبس عدد من المتهمين احتياطياً وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الأدلة. - استغل الجناة صغر سن الأطفال وهددوهم بالإيذاء، مما منعهم من إبلاغ ذويهم، وتم توثيق اعترافات المتهمين ومطابقتها مع شهادات الأطفال وذويهم، مع ضبط الهواتف النقالة للمتهمين كأدلة. - أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإحالة المسؤولين المتورطين إلى الشؤون القانونية، بعد تحقيقات كشفت عن اعتداءات جنسية وتهديدات للأطفال.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز الخاصة للغات" إلى النيابة العسكرية، بناءً على طلب الأخيرة، لاستكمال التحقيقات في القضية التي هزت الرأي العام المحلي منذ الكشف عن تفاصيلها قبل نحو عشرة أيام، وسط تعتيم حول الجهة المالكة للمدرسة.

وقررت النيابة العامة حبس عدد من المتهمين احتياطياً في واقعة الاعتداء على خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في مدرسة "سيدز للغات"، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير في شأن الأدلة، على خلفية تلقيها بلاغات عن وقائع خطف اقترنت بهتك عرض ارتكبه أربعة عاملين بحق الأطفال داخل أروقة المدرسة. واستمع فريق من النيابة إلى أقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم، بعدما اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي في الإجراءات، وأخذت بالاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول تنفيذاً لأحكام القانون. وخلصت النيابة إلى تعرض المجني عليهم لهتك عرض بعد استدراجهم من المتهمين الذين يعملون في المدرسة إلى مكان لا تكشفه كاميرات المراقبة، وفي منأى عن الإشراف.

وحسب التحقيقات، استغل الجناة صغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتكوا عرضهم بعدما هددوهم بالإيذاء باستخدام سكين، ما بث الرعب في أنفسهم، ومنع إبلاغهم ذويهم بما حصل. وتعرف المجني عليهم إلى ثلاثة من المتهمين، ووثقت النيابة العامة ذلك بمقاطع مصورة، ثم حصلت على اعترافات وفرها اثنان من المتهمين، وتطابقت مع ما أدلى به الأطفال وذووهم في التحقيقات. وأمرت النيابة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصلت على أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين يخصان اثنين من المتهمين، وتضمنت أدلة على شغفهما بممارسات منحرفة جنسياً. كذلك استمعت إلى أقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية، ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال فيها.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أصدرت قراراً بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتسلم إدارتها مباشرة، عقب ما كشفته تحقيقات لجنة وزارية موسعة حول وقائع اعتداء جنسي على عدد من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال. وتضمن القرار إحالة جميع المسؤولين، الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم، إلى الشؤون القانونية. وقدم الأطفال روايات صادمة خلال التحقيقات، تحدثوا فيها عن تهديد بعضهم بسكين، وتكميم أفواههم، وربطهم داخل غرفة كانوا يسمونها "الأوضة المرعبة". وتحدثت شهاداتهم عن استدراج باستخدام ألعاب في غياب الرقابة من الإدارة، بينما كشف الأهالي أن بعض المتهمين يعملون في المدرسة منذ سنوات طويلة.