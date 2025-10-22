- أسرة الفتى حمدي كامل، 15 عاماً، تقدمت ببلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء، للكشف عن مكان احتجازه بعد اختفائه قسرياً منذ 35 يوماً عقب القبض عليه من منزله بمحافظة الشرقية دون إذن نيابي. - الأسرة تؤكد أن حمدي لم يُعرض على جهات التحقيق ولم يُسمح له بالاتصال بمحامٍ أو ذويه، مما يعد انتهاكاً للدستور المصري وقانون الطفل، وتطالب بالكشف الفوري عن مكانه. - مصادر حقوقية تشير إلى تكرار حالات احتجاز الأطفال بمعزل عن ذويهم في مصر، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية، وتدعو لفتح تحقيق عاجل في القضية.

تقدّمت أسرة الفتى حمدي كامل حمدي محمد إبراهيم، البالغ من العمر 15 عاماً، بعدة بلاغات إلى جهات رسمية مصرية، شملت مكتب النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز نجلهم الذي تقول الأسرة إنه مختفٍ قسرياً منذ 35 يوماً، عقب القبض عليه من منزله بمحافظة الشرقية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الأسرة في بلاغها المقدم إلى مكتب النائب العام إن قوة أمنية داهمت منزلهم الكائن بقرية طاهرة حميد التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فجر يوم 17 سبتمبر/أيلول 2025، وألقت القبض على الفتى دون إذن من النيابة العامة المختصة، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أيام من بدء عامه الدراسي الأول في المرحلة الثانوية.



وأضافت الأسرة أن الفتى "حمدي" لم يُعرض على أي جهة من جهات التحقيق، ولم يُمكَّن من الاتصال بمحامٍ أو التواصل مع ذويه منذ واقعة القبض عليه، رغم مرور أكثر من شهر، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للدستور المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، الذي يُلزم السلطات بعدم احتجاز أي طفل بمعزل عن ذويه، ويشترط إخطار ولي أمره فور القبض عليه.

وفي شكواها المرسلة إلى وزارة الداخلية، طالبت الأسرة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز نجلها، والسماح لمحامٍ بزيارته، مؤكدةً أن حالته الصحية والنفسية تمثل مصدر قلق بالغ للأسرة، خصوصاً أنه لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. كذلك أرسلت الأسرة تلغرافاً عاجلاً إلى رئاسة مجلس الوزراء، ناشدت فيه رئيس الوزراء التدخل العاجل لوقف معاناة الفتى المختفي منذ 35 يوماً، ومساءلة الجهات المسؤولة عن عدم عرضه على النيابة العامة حتى الآن. وقالت الأسرة في نص التلغراف: "نرجو التدخل العاجل من سيادتكم للكشف عن مصير ابننا القاصر، الذي اختفى منذ القبض عليه دون سند قانوني، وإلزام الجهات المعنية باحترام الدستور والقوانين التي تكفل حماية القُصَّر".

وأكدت مصادر حقوقية تتابع القضية أن ما حدث يمثل نموذجاً متكرراً في عدد من المحافظات المصرية، حيث تتلقى منظمات حقوق الإنسان شكاوى متزايدة تتعلق باحتجاز أطفال قُصَّر بمعزل عن ذويهم لفترات طويلة دون عرضهم على جهات التحقيق، بالمخالفة للالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر في اتفاقية حقوق الطفل.

وذكر بلاغ النائب العام أن "القانون المصري واضح في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال التعدي أو الاحتجاز غير القانوني"، وأن استمرار إخفاء طفل لمدة 35 يوماً "يمثل انتهاكاً مزدوجاً، قانونياً وإنسانياً، ويستوجب فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة". وتختتم الأسرة بلاغها بمناشدة النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي عياد، سرعة التحرك للتحقيق في واقعة القبض والإخفاء القسري لنجلهم، والكشف عن مكان وجوده، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه غير القانوني.