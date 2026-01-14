مصر: أب ينهي حياة ابنته انتقاماً من أمها

- في قرية بمحافظة قنا، مصر، أقدم أب على قتل ابنته البالغة 19 عامًا بعد احتجازها ومنع الطعام والشراب عنها لأيام بسبب خلافات عائلية مع والدتها. - التحقيقات كشفت أن الأب حبس ابنته في غرفة مغلقة، مما أدى إلى وفاتها جوعًا، وتم القبض عليه ووجهت له تهمة القتل العمد. - الأم اتهمت الأب بالتسبب في وفاة ابنته، مؤكدة محاولاتها الفاشلة للتواصل معها، بينما كان الأب يزعم أنها تقيم لدى أقاربها.

شهدت قرية تابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، جنوبي صعيد مصر، واقعة مأساوية، أقدم خلالها أب على إنهاء حياة ابنته، وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، بعد احتجازها داخل منزل الأسرة ومنع الطعام والشراب عنها لأيام، على خلفية خلافات عائلية مع والدتها؛ زوجته السابقة.

وبحسب ما أفادت به التحقيقات الأولية، فقد تلقّت مديرية أمن قنا بلاغاً من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على طالبة متوفاة داخل منزل أسرتها في قرية خزام. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى العثور على الفتاة جثة هامدة داخل غرفة مغلقة، وتبيّن أن وفاتها نتجت عن الامتناع القسري عن الطعام والشراب.

وكشفت التحريات أن الأب هو المتهم الرئيسي في الواقعة، بعدما قام بحبس ابنته داخل إحدى غرف المنزل، ومنع عنها الأكل والشرب لنحو أربعة أيام متتالية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها جوعاً.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد، باعتباره المتسبب المباشر في وفاة ابنته. كما أظهرت التحقيقات أن الأب سبق له أن حرم الفتاة من استكمال تعليمها في مرحلة مبكرة؛ في الصفوف الإعدادية، بسبب خلافاته المستمرة مع والدتها.

وقررت النيابة العامة، منذ أيام، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة القضية، قبل أن تصدر قراراً بتجديد حبسه خمسة عشر يوماً، مع استمرار التحقيقات، وسماع أقوال الشهود، وبيان ملابسات الواقعة كاملة، في قضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط المحلية.

في السياق ذاته، اتهمت والدة الفتاة الأب صراحة بالتسبب في وفاة ابنته جوعاً، مؤكدة في أقوالها أمام جهات التحقيق أنه حبسها ومنع الطعام عنها حتى فارقت الحياة.

وأوضحت الأم، التي انفصلت عن المتهم منذ نحو عشرة أعوام، أنها حاولت مراراً خلال الفترة الماضية التواصل مع ابنتها والاطمئنان عليها، إلا أن الأب كان يتهرب من الرد.

وأضافت أن المتهم كان يقدم أعذاراً متكررة لغياب الفتاة، مدعياً أنها تقيم لدى أحد أقاربها، قبل أن تكتشف لاحقاً عدم صحة تلك الادعاءات، بعدما تبيّن أن ابنتها كانت محتجزة داخل المنزل، تعاني الجوع والعزلة حتى الموت.