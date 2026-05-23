مصرع 82 عاملاً بانفجار منجم فحم في الصين

23 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:44 (توقيت القدس)
رجال الإنقاذ في موقع انفجار منجم ليوشينيو، 23 مايو 2026 (Getty)
رجال الإنقاذ قرب منجم ليوشينيو شمال شرقي الصين، 23 مايو 2026 (Getty)
أسفر انفجار في منجم فحم في شمال شرق الصين عن مقتل 82 شخصاً، في تراجع عن حصيلة سابقة أفادت بمقتل 90 شخصاً، وفقاً لما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت. وتعهّد الرئيس شي جين بينغ بـ"استخلاص الدروس" من هذا الحادث المأساوي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 247 عاملاً كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث عند الساعة 19:29 بالتوقيت المحلي (11:29 ت غ). وأكدت أنه أُنقذ إجمالي 201 شخص في أعقاب الانفجار مساء أمس الجمعة. وقالت قناة "سي سي تي في"، ظهر اليوم، إن عمليات الإنقاذ المكثفة لا تزال متواصلة. 

وصرح رئيس بلدية تشانغتشي في مقاطعة شانشي تشن شيانغيانغ: "أسفر الحادث عن 82 قتيلاً. ولا يزال شخصان في عداد المفقودين وتتواصل عمليات البحث المكثفة. كما أصيب 128 شخصاً ونُقلوا إلى المستشفى"، حسب ما ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية. وأعلنت السلطات في مؤتمر صحافي بثته القناة التلفزيونية الرسمية أن "النتائج الأولية تشير إلى أن شركة منجم الفحم المعنية ارتكبت مخالفات قانونية جسيمة".

ويقع المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين. وبحسب الوكالة الصينية، وقع الحادث بسبب تجاوزت مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم. وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع "تحت الرقابة وفقاً للقانون".

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حشد "كل الوسائل" الممكنة لعلاج الجرحى، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث. وقال جين بينغ إنه يتعيّن "على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل (..) والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم".

والصين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وأهم مستهلك للفحم، وهو مورد تعتبره حلّاً يمكن الاعتماد عليه في ظل تقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة. ورغم تحسّن معايير السلامة في المناجم خلال العقود الأخيرة، وكذلك تغطية الإعلام للحوادث الكبرى بعدما كان يُعتّم عليها في الماضي، لا تزال الحوادث شائعة في قطاع غالباً ما يشهد تراخياً في تطبيق إجراءات السلامة.

ويعمل في مناجم الفحم وحدها في الصين أكثر من 1,5 مليون شخص. ويُعد هذا الحادث الأشدّ منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2009، حين أدى انفجار في منجم بمقاطعة هيلونغجيانغ (شمال شرق) إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وفي فبراير/شباط من العام 2023، أسفر انهيار منجم فحم مكشوف في منغوليا الداخلية في شمال الصين عن مقتل 53 شخصاً، بعدما دُفنت عشرات المركبات والأفراد تحت الأنقاض.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)

