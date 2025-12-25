مصرع 8 مصريين وإصابة 15 آخرين في انهيار عقار غرب القاهرة

- تواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة لليوم الثالث في موقع انهيار عقار بإمبابة، حيث تم استخراج الجثة الثامنة، مع تسجيل 8 وفيات و15 إصابة حتى الآن، ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. - تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بانهيار عقار صادر بحقه أمر هدم، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، مع استمرار البحث عن ناجين باستخدام المعدات الثقيلة والكلاب المدربة. - كشفت المصادر عن انهيار جزئي لعقار مجاور، مما دفع لتوسيع نطاق التأمين وإخلاء المناطق المحيطة، مع بدء التحقيقات لتحديد أسباب الانهيار والمخالفات المحتملة.

واصلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ جهودها المكثفة لليوم الثالث على التوالي، في موقع انهيار عقار سكني بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، حيث تمكنت الفرق، اليوم الخميس، من استخراج الجثة الثامنة من تحت الركام. وبحسب مصادر طبية وأمنية تحدثت لـ"العربي الجديد"، أسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع جثامين الضحايا داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بانهيار عقار سكني في منطقة إمبابة صادر بحقه أمر هدم منذ سنوات، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض "كردون" أمني حول العقار المنهار لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، حفاظا على سلامتهم، في ظل خطورة الموقع واحتمالات سقوط أجزاء أخرى من المبنى.

وأسفرت عمليات التمشيط الأولية عن استخراج عدد من المصابين والضحايا، فيما استمرت أعمال البحث والإنقاذ باستخدام المعدات الثقيلة والكلاب المدربة وأجهزة الكشف الفني الدقيقة، وسط سباق مع الزمن للوصول إلى أي ناجين محتملين تحت الأنقاض.

وكشفت المصادر عن انهيار جزئي لعقار ملاصق للعقار المنهار، الأمر الذي دفع قوات الحماية المدنية إلى توسيع نطاق التأمين، وإخلاء المناطق المحيطة في إجراء احترازي، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين أو محاصرين تحت الركام، في ظل مخاوف من وجود ضحايا لم يتم الوصول إليهم بعد.

ولا تزال فرق الطوارئ تواصل عملها، وسط حالة من الحزن والترقب بين أهالي المنطقة، الذين تجمعوا بالقرب من موقع الحادث انتظارا لأي معلومات عن ذويهم. في الوقت ذاته بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لبدء التحقيقات للوقوف على أسباب انهيار العقار، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات إنشائية أو عوامل أخرى أدت إلى وقوع الحادث، وذلك فور الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ وتأمين الموقع بالكامل.