مصرع 4 مهاجرين حاولوا عبور بحر المانش

في محاولتَين منفصلتَين لعبور بحر المانش على متن قوارب صغيرة صوب المملكة المتحدة، لقي أربعة أشخاص حتفهم أخيراً، وفقاً لما أفادت به السلطات الفرنسية. ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في بيانات أصدرتها أوائل يوليو/ تموز الجاري، انخفاضاً كبيراً في عدد الذين يخوضون رحلات هجرة غير نظامية من سواحل شمالي فرنسا إلى سواحل إنكلترا، وذلك بنسبة 41% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

Trois femmes ont été trouvées inanimées ce jeudi matin à bord d'une embarcation naviguant du côté de Dunkerque, tandis qu'un homme de 30 à 40 ans a été retrouvé mort la veille au soir suite à un naufrage au large d'Hardelot.https://t.co/yVaMAeEgxV — InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) July 30, 2026

وعُثر على ثلاث نساء فاقدات الوعي على متن قارب بالقرب من ميناء دونكيرك شمالي فرنسا، اليوم الخميس، وذلك بعد رصد قارب عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي ونشر فرق إنقاذ في المكان، بحسب ما أفادت سلطات إقليم بحر المانش وبحر الشمال. وقد نُقلت هؤلاء المهاجرات عبر بحر المانش إلى الشاطئ، لتتأكّد وفاتهنّ جميعاً، فيما لفتت السلطات المحلية إلى أنّ القارب واجه صعوبات في وقت مبكّر من صباح اليوم الخميس. وأفادت السلطات بأنّ القارب المُشار إليه من نوع "تاكسي بوت"، مؤكدةً بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لا فوا دو نور" (صوت الشمال) الإقليمية.

وفي واقعة منفصلة، عُثر على جثّة رجل، قُدّرت سنّه بما بين 30 عاماً و40، بعد انقلاب واحد من قوارب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل نوشاتيل-هاردولو بإقليم با-دو-كاليه شمال غربي فرنسا. وقد حدث ذلك في وقت متأخّر من ليل أمس الأربعاء، قبل دقائق من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علماً أنّ ستة أشخاص آخرين انتُشلوا من المياه وقد تعرّضوا لإصابات طفيفة في الواقعة نفسها، من بينهم طفل رضيع في عامه الأول.

وكان هؤلاء الأربعة يخوضون رحلتَي هجرة غير نظامية من فرنسا باتجاه المملكة المتحدة، في بحر المانش الذي يُعَدّ أحد أكثر المسارات الملاحية ازدحاماً في العالم، والذي سبق أن أودت تياراته القوية بحياة عدد من المهاجرين الذين حاولوا عبوره. وفي العادة، يعمد مهرّبو البشر إلى تهريب القوارب المطاطية الصغيرة بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يجعلها بصعوبة قادرة على البقاء طافية على سطح المياه لمواصلة إبحارها.

وما زالت معالجة مشكلة المهاجرين الذين يحاولون خوض رحلات محفوفة بالمخاطر في بحر المانش أولوية بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية وكذلك حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنام، الذي عيّن جو وايت وزيرةً للهجرة والمواطنة في وقت سابق من شهر يوليو الجاري. وتقضي مهمّة وايت بتنفيذ استراتيجيات الهجرة وإدارة ملفات طالبي اللجوء عبر بحر المانش وفتح مسارات قانونية جديدة للجوء.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات البريطانية كانت قد وقّعت، في إبريل/ نيسان الماضي، اتفاقاً مع نظيرتها الفرنسية، يمتدّ على ثلاثة أعوام، يقضي بتخصيص 662 مليون جنيه إسترليني (نحو 885 مليون دولار أميركي) للمساعدة على الحدّ من عمليات عبور بحر المانش من قبل المهاجرين غير النظاميين، من خلال تمويل دوريات تراقب الشواطئ التي تنطلق منها القوارب الصغيرة، علماً أنّ جزءاً من التمويل مشروط بتحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

يُذكر أنّ حكومة لندن السابقة كانت قد قدّمت إلى البرلمان، في مطلع يوليو الجاري، مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء والهجرة، يهدف إلى الحدّ من الهجرة وتسريع إجراءات الترحيل هؤلاء الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية طالبين اللجوء.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)