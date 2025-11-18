مصرع 4 معلمين وإصابة بحادث مروع شمال مصر

- شهدت محافظة كفر الشيخ حادثاً مأساوياً على الطريق الدولي الساحلي، حيث لقي أربعة معلمين مصرعهم وأصيبت معلمة خامسة أثناء توجههم إلى عملهم، مما يسلط الضوء على خطورة الطريق ووسائل النقل غير الآمنة. - تكررت الحوادث على هذا الطريق، مما يثير مخاوف حول غياب معايير السلامة واعتماد المعلمين على وسائل نقل غير مهيأة، ويطرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المختصة في تحسين البنية التحتية. - لم تصدر الجهات الرسمية بياناً تفصيلياً، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل ومراجعة منظومة نقل المعلمين لضمان سلامتهم.

شهدت محافظة كفر الشيخ في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً جديداً على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس شمال دلتا نهر النيل، بعدما لقي أربعة معلمين مصرعهم وأصيبت معلمة خامسة خلال توجههم إلى عملهم بمدرسة الدمياطي للتعليم الأساسي. وبينما كانت المجموعة تستقل "التوك توك" من مدينة فوه في طريقها إلى المدرسة، اصطدمت سيارة بالمركبة الصغيرة على طريق "أبو دنيا – الهوكس"، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف قديمة بشأن خطورة الطريق الساحلي ووسائل نقل المعلمين في القرى والمراكز البعيدة.

دفعت وزارة الصحة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، ونُقل الضحايا إلى مستشفى فوه المركزي بمحافظة كفر الشيخ، شمال دلتا النيل. وأكدت سجلات المستشفى وفاة أربعة من المعلمين هم: أسماء محمد يوسف إمام (32 عاما)، وأميرة محمود الصاوي (35 عاما)، ومحمد أحمد الخلاف (34 عاما)، وربيع صلاح ربيع (40 عاما). فيما تخضع المعلمة ضحى محمد شبل الديب (38 عاما) للعلاج داخل المستشفى، وسط تأكيدات بأن حالتها حرجة.

وأشارت مصادر تعليمية محلية، إلى أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى مدرستهم الواقعة ضمن إدارة مطوبس التعليمية، وهي منطقة يضطر فيها الكثير من المعلمين للتنقل يوميا عبر وسائل بديلة، من بينها "التوك توك"، بسبب نقص وسائل النقل المناسبة، رغم أن الطريق الذي يسلكونه يعد من الطرق السريعة التي تشهد حركة كثيفة للشاحنات والسيارات.

يأتي الحادث في سياق سلسلة طويلة من الحوادث التي يشهدها الطريق الدولي الساحلي، والذي أصبح من أكثر الطرق خطورة في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ. ففي مطلع الشهر الجاري أصيب أكثر من 30 عاملا في حادث تصادم على المسار ذاته قرب مركز بلطيم، كما شهد طريق فوه – دسوق قبل أيام حادثا أسفر عن وفيات وإصابات أخرى. وسبق للمحافظة أن شهدت حادثا قبل سنوات عندما لقي أربعة معلمين مصرعهم في واقعة مشابهة للحادث الحالي.

وتثير هذه الحوادث المتكررة مخاوف حول أوضاع الطريق الدولي الساحلي وغياب معايير السلامة في بعض قطاعاته، إضافة إلى اعتماد عدد كبير من المعلمين على وسائل نقل غير مهيأة للسير في طرق سريعة، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر. كما يطرح الحادث تساؤلات حول مسؤولية الجهات المختصة في تحسين البنية التحتية للطريق، وتوفير حلول آمنة لنقل المعلمين، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي تشهد نقصا في وسائل النقل العامة.

وحتى الآن، لم تصدر محافظة كفر الشيخ أو وزارة التربية والتعليم بيانا تفصيليا حول الحادث، وسط تجدد مطالبات أسر الضحايا ونقابة المعلمين بفتح تحقيق شامل ومراجعة منظومة نقل المعلمين، فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار هذا النوع من المآسي التي باتت لافتة في المحافظة.