مصرع 30 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

تعز

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
05 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:09 (توقيت القدس)
طرق مرورية وعرة تشق الجبال قرب تعز، اليمن، 8 يوليو 2022 (Getty)
- لقي 30 شخصًا مصرعهم في حادث مروري مروع على طريق العرقوب الجبلي بمحافظة أبين، إثر اصطدام باص نقل جماعي بمركبة أخرى، مما أدى إلى احتراقهما بالكامل ونجاة 5 ركاب فقط.
- أكدت هيئة النقل البري أن الحافلة كانت مرخصة ومستوفية لمعايير السلامة، وأصدرت توجيهات بتشكيل فرق مختصة لمتابعة الحادث والتحقيق في أسبابه.
- شددت الهيئة على أهمية الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

لقي 30 شخصًا مصرعهم وأُصيب عدد آخر، فجر الأربعاء، في حادث مروري مروع على طريق العرقوب الجبلي بمحافظة أبين جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الحادث وقع بعد إصطدام باص نقل جماعي تابع لشركة صقر الحجاز بمركبة نوع فوكسي ما تسبب باحتراق الباص والمركبة بالكامل ومقتل 30 راكبا على الأقل".

وأفادت المصادر أن الباص كان يقل 42 راكبا قادما من مدينة جدة السعودية، نزل منهم 7 ركاب في مدينة شبوة، فيما نجا 5 ركاب فقط استطاعوا تهشيم الزجاج والقفز من داخل الباص". وأكدت المصادر أن "عدم تمكن الركاب من فتح أبواب الباص تسبب بسقوط العدد الكبير من الضحايا، خاصة مع احتراق الباص بشكل كامل". 

وأصدرت هيئة النقل البري بيانا بشأن الحادث المروري في منطقة العرقوب، قالت فيه إن قيادة الهيئة أصدرت توجيهات فورية بتشكيل فرق مختصة للانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالات المصابين في المستشفيات، والشروع الفوري في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة". وأكدت الهيئة أن حافلة نقل الركاب المعنية تحمل لوحة رقم (8830  أ س أ ) موديل (2023) وهي تابعة لشركة صقر الحجاز، وقادمة من المملكة العربية السعودية، هي حافلة مرخصة ومستوفية لكافة اشتراطات ومعايير السلامة والفحص الفني لدى المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، إلا أن مثل هذه الحوادث المفجعة تبقى "قضاء وقدرا".

امرأة وابنها في تعز - اليمن (عامر الصبري)
نفقة الأطفال بعد الطلاق وسيلة لابتزاز المرأة في اليمن

وأشارت الهيئة إلى متابعتها الحثيثة لسير التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بدقة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما جددت تشديدها على كافة سائقي مركبات النقل وجميع المسافرين عبر السيارات الخاصة بضرورة التقيد الصارم بقواعد وأنظمة المرور وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات".

