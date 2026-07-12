مصرع 3 أطفال وفقدان مدنيين إثر غرق عبّارة في نهر الفرات شرقي سورية

- حادث غرق مأساوي في نهر الفرات: أدى انقلاب عبّارة في دير الزور إلى وفاة ثلاثة أطفال ونجاة أكثر من 15 مدنياً، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين باستخدام طائرات "درون" وفرق إنقاذ مائي وبري. - تحديات التنقل في دير الزور: يواجه السكان صعوبات في التنقل بين ضفتي النهر بسبب تضرر الجسور، مما يضطرهم لاستخدام العبّارات رغم مخاطرها، وسط جهود لإعادة تأهيل الجسور. - ظاهرة مقلقة: تزايد حوادث الغرق في سورية، حيث سجل الدفاع المدني 28 حالة وفاة غرقاً في الربع الأول من العام، مما يثير القلق بشأن سلامة المسطحات المائية.

أدى حادث غرق عبّارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي سورية، إلى مصرع طفلين، فيما نجا أكثر من 15 مدنياً، ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين، بحسب حصيلة أولية أعلنها الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد. وأشار الدفاع المدني، عبر حسابه على "فيسبوك"، إلى ارتفاع عدد ضحايا حادثة انقلاب العبّارة في نهر الفرات إلى ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، بعد عثور الأهالي على جثمان طفلة في النهر قرب قرية الطابية بريف دير الزور، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن موقع الحادث، فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات البحث عن المفقودين.

وكان الدفاع المدني قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأنّ فرق الغوص في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، باشرت البحث عن مفقودين في نهر الفرات، عقب غرق عبّارة نهرية تعرّضت لعطل في أثناء عبورها النهر، ما أدّى إلى انجرافها مع التيار المائي واصطدامها بالجسر الحربي الجديد، ومن ثمّ انقلابها وسقوط جميع مَن كان على متنها في مياه الفرات.

وقال الدفاع المدني السوري إنّ فرقه استجابت فجر اليوم للحادثة، وتُواصل بالتعاون مع فرق وزارتَي الصحة والدفاع والأهالي، عمليات البحث والإنقاذ. وتُستخدم في عمليات البحث طائرات "درون" حرارية إضافة إلى فرق الإنقاذ المائي التي تبحث في مياه النهر وفرق الإنقاذ البري التي تمشّط الضفاف. وأوضح أن العبّارة كانت تقلّ أكثر من 35 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، وذلك خلال رحلة انتقال بين ضفّتَي النهر بعد منتصف الليلة الماضية (ليل السبت - الأحد).

وقال سكان محليون لـ"العربي الجديد" إنّ العبّارة كانت تنقل قرابة 35 شخصاً من الضفة المحاذية لمدينة دير الزور إلى الضفة الغربية للنهر، قبل أن ترتطم بالجسر الحربي الذي أُنشئ قبل أيام، ما أدّى إلى انقلابها. وأشاروا إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات الإنقاذ فور وقوع الحادث، وتمكّنت من انتشال طفلين فارقا الحياة إلى جانب عددٍ من الناجين، بينما تستمر عمليات التمشيط بحثاً عن مفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط تضاؤل فرص العثور عليهم أحياءً مع مرور الوقت.

ويواجه أهالي دير الزور صعوبات في التنقل بين ضفّتَي نهر الفرات، نتيجة تضرّر عدد من الجسور وخروج بعضها من الخدمة، ما يدفعهم إلى الاعتماد على العبّارات النهرية في بعض المناطق لنقل الأشخاص والبضائع، رغم مخاطر استخدامها، وذلك بالتزامن مع استمرار الجهات المعنية في أعمال إعادة تأهيل الجسور لتخفيف الأعباء عن الأهالي وتأمين تنقلهم.

قضايا وناس سورية: 3 غرقى في الفرات والدفاع المدني يستجيب لأكثر من 5 آلاف حريق

وتشير إحصائيات الدفاع المدني السوري إلى تسجيل 28 حالة وفاة غرقاً في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي في مختلف أنحاء البلاد، وسجّلت، قبل نحو شهر، وفاة ثلاثة أطفال وشاب في حوادث غرق منفصلة في محافظتَي حلب شمالي سورية وحمص وسطها. وبذلك، باتت حوادث الغرق في المسطحات المائية تمثل ظاهرة مقلقة، في ظل استمرار تكرارها.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدّى فيضان نهر الفرات الذي ضرب مناطق واسعة من ريفَي دير الزور والرقة شمال شرقي سورية إلى خسائر متنوّعة لحقت بالقطاع الزراعي، وسط مطالبات متزايدة من المتضرّرين بتعويضات عاجلة تمكّنهم من استعادة نشاطهم الزراعي.