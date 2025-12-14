مصرع 21 شخصاً جراء سيول جارفة في آسفي المغربية

- شهد إقليم آسفي في المغرب فيضانات قوية تسببت في وفاة 21 شخصًا وإصابة 32 آخرين، مع استمرار الجهود للبحث عن مفقودين وتأمين المناطق المتضررة. - تم تعليق الدراسة احترازياً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث غمرت مياه الأمطار 70 منزلاً ومحلاً تجارياً، وتضررت الطرقات، مما أدى إلى انقطاع حركة المرور. - المغرب يواجه مخاطر متزايدة من الكوارث الطبيعية، حيث تتسبب الفيضانات والزلازل والجفاف بخسائر سنوية تتجاوز 575 مليون دولار، مع توقعات بتفاقم الوضع بسبب التغيرات المناخية.

أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي، غربي المغرب، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن التساقطات الرعدية القوية التي شهدها الإقليم مساء الأحد، وما رافقها من تدفقات فيضانية استثنائية خلال فترة زمنية وجيزة، إلى 21 حالة وفاة. وذكرت المصادر ذاتها أنه جرى إسعاف 32 شخصاً مصاباً، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، في حين لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.

وأكدت السلطات أن التعبئة الشاملة لا تزال متواصلة، بمشاركة مختلف القطاعات والمتدخلين، من أجل مواصلة عمليات البحث عن مفقودين، وتأمين المناطق المتضررة، والتدخل الميداني، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

تعليق الدراسة احترازياً

وبالنظر إلى سوء الأحوال الجوية، وبناءً على تحذيرات النشرة الإنذارية، قررت المديرية الإقليمية تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين، وذلك "حفاظاً على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية".

وبحسب السلطات المحلية، فقد شهدت مدينة آسفي، على وجه الخصوص، أضراراً متعددة، إذ أظهرت حصيلة أولية غمر مياه الأمطار لنحو 70 منزلاً ومحلاً تجارياً في المدينة القديمة، إلى جانب جرف حوالي عشر سيارات. كما تضرر المقطع الطرقي الرابط بين آسفي ومركز جماعة احرارة على مستوى الطريق الإقليمية رقم 2300، ما أدى إلى انقطاع حركة المرور بعدة محاور داخل المدينة.

من جهة أخرى، أكدت السلطات المحلية، في بيان لها، أن السلطات العمومية وكافة القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين باشروا تعبئة شاملة للوسائل اللوجستية والموارد البشرية، من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين.

وأشارت السلطات إلى أن الجهود لا تزال متواصلة للبحث والعثور على مفقودين، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات الحيوية بالإقليم. وفي السياق ذاته، توقعت مصادر محلية، في حديث مع "العربي الجديد"، ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة تطوان (شمالاً)، الأحد، تساقطات مطرية رعدية قوية جدًا، تسببت في فيضانات وسيول غمرت معظم الأحياء والشوارع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ويُعدّ المغرب من بين أكثر البلدان تعرضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في شمال أفريقيا، وفق تقرير نشره البنك الدولي في 13 أغسطس/ آب 2022. وتشير تقارير البنك إلى أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل والجفاف، تتسبب بخسائر تتجاوز 575 مليون دولار سنوياً. كما يتوقع خبراء البنك الدولي تفاقم حدة الكوارث الطبيعية في المغرب ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بفعل تقلبات الطقس الناجمة عن التوسع العمراني المتسارع والتغيرات المناخية.