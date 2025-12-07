مصرع 14 شخصاً بانقلاب حافلة لنقل المسافرين جنوبي الجزائر

الجزائر

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
07 ديسمبر 2025
محطة الحافلات النقل العام في العاصمة الجزائرية (العربي الجديد)
+ الخط -


لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 34 آخرون في حادث مرور أليم، بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في منطقة بني عباس جنوب غربي الجزائر. وأفاد بيان للدفاع المدني، ليل السبت - الأحد، أنه تم تسجيل حادث مرور بولاية بني عباس، خلف حصيلة نهائية بوفاة 14 شخصاً و إصابة 34 آخرين، نقلوا إلى المستشفى.
وانقلبت الحافلة التي تعمل على خط نقل بين مدينتي بشار وتندوف جنوب غربي الجزائر، وكان على متنها 48 شخصاً، بسبب انحرافها عن الطريق نتيجة السرعة وعدم تحكم السائق.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برقية تعزية إلى عائلات الضحايا. ويعد هذا الحادث الأكثر دموية منذ حادث سقوط حافلة في واد الحراش في العاصمة الجزائرية في أغسطس/ آب الماضي والذي خلف 19 ضحية.

وتشهد الجزائر منذ فترة تطورا سلبيا لافتا في منحى وخطورة حوادث المرور في الجزائر، برغم كل التدابير التي اتخذتها السلطات للحد من ذلك، سواء بزيادة آليات مراقبة الطرقات واستخدام الكاميرات وتسيير الدوريات الأمنية في الطرقات، أو بتعديل قانون المرور الذي تضمن زيادة العقوبات في حق المخالفين لقواعد السير.
 

