مصرع 13 شخصاً بانهيار عمارتين في مدينة فاس المغربية

- حادث مأساوي في فاس: لقي 13 شخصاً مصرعهم، بينهم 8 أطفال، وأُصيب 12 آخرون بجروح جراء انهيار عمارتين سكنيتين في حي المسيرة بفاس، مما يسلط الضوء على مخاطر المباني القديمة في المغرب. - تحقيقات جارية: النيابة العامة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث وترتيب الجزاءات، وسط جهود حكومية لترميم المباني القديمة التي تشكل خطراً على حياة السكان. - تحديات الترميم: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أشارت إلى تأخر تنفيذ برنامج تأهيل المباني بسبب "إكراهات".

لقي 13 شخصا في المغرب مصرعهم وأُصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ليل الثلاثاء الأربعاء، جراء انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، في أحدث حوادث سقوط المباني في المدن القديمة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن حي المسيرة الشعبي بمدينة فاس كان مسرحا لحادث مأساوي ليل الثلاثاء الأربعاء، إثر انهيار عمارتين سكنيتين، مما أسفر في حصيلة مؤقتة عن مصرع 13 شخصاً من بينهم 8 أطفال وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. في حين فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث المأساوي وترتيب الجزاءات.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ملف منازل المغرب الآيلة للسقوط، ولا سيما في المدن القديمة، مع ما تنطوي عليه من مخاطر على حياة سكانها وسلامتهم، علما أن الحكومة المغربية تبذل جهودا لإعادة ترميم هذه المباني. وتشهد مدن مغربية عدّة، خصوصاً في أحيائها القديمة، حوادث انهيار مبانٍ عتيقة، الأمر الذي يجعل منها "قنابل موقوتة" تهدّد حياة سكانها، وذلك بعد تأخّر المجالس المنتخبة والمسؤولين في عمليات إصلاحها أو تسوية أوضاع قاطنيها.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في المغرب فاطمة الزهراء المنصوري كانت قد أقرّت، من مجلس النواب في وقت سابق، بتسجيل تأخّر وبطء في تنفيذ برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط في المدن القديمة، عازيةً ذلك إلى "إكراهات".