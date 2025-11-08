مصرع 10 عمال وإصابة 12 جراء حادث على طريق المحاجر في الجيزة بمصر

- شهد طريق المحاجر بمنطقة الصف حادثاً مرورياً مروعاً، حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى ربع نقل تقل عمالاً، مما أدى إلى مصرع عشرة وإصابة اثني عشر آخرين. - انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات والجثامين إلى مشرحة مستشفى الصف المركزي، مع بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث. - تشير المعاينة الأولية إلى أن السرعة الزائدة وعدم الالتزام كانا وراء التصادم، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة المرورية على الطرق الفرعية.

شهد طريق المحاجر بمنطقة الصف، جنوبي محافظة الجيزة في مصر، صباح اليوم السبت، حادثاً مرورياً مروعاً أدى إلى مصرع عشرة عمال وإصابة اثني عشر آخرين بإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل كانت تقل مجموعة من العمال في طريقهم إلى أحد مصانع الطوب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين على طريق المصانع في منطقة الصف ووجود عدد كبير من الضحايا، فانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بسبع سيارات إسعاف، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأظهرت المعاينة الأولية أن سيارة ربع نقل تقل عدداً من عمال مصانع الطوب بناحية مخر الديسمي اصطدمت بسيارة نقل محملة بكمية من الطوب كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي خلّف ضحايا ومصابين، بينهم حالات حرجة. وعقب الحادث، رفعت الأجهزة الأمنية آثار التصادم لتسيير حركة المرور التي تعطلت لفترة وجيزة، فيما بدأت فرق البحث الجنائي في سؤال شهود العيان وسائقي المركبتين، الذين تمكّنت من استجوابهم، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن السرعة الزائدة وعدم الالتزام كانا وراء وقوع التصادم.

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المرور لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه، وصرحت بدفن الجثامين عقب استكمال الإجراءات القانونية، كذلك كلفت الجهات المختصة إعداد تقرير فني شامل حول الحادث ومسؤوليات السائقين.

ويُعد هذا الحادث من أكثر حوادث السير مأساوية التي شهدتها محافظة الجيزة شمالي مصر خلال الأيام الأخيرة، نظراً لارتفاع عدد الضحايا، وسط مطالبات من الأهالي بتكثيف الرقابة المرورية على الطرق الفرعية في المناطق الصناعية وإلزام سائقي النقل بالسرعات المقررة؛ حفاظاً على أرواح العمال الذين يعتمدون على تلك المركبات في تنقلاتهم اليومية.