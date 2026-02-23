مصرع مهاجر وفقدان آخرين في غرق قارب بين كرواتيا والبوسنة

- في حادثة مأساوية جديدة على طريق البلقان، غرق قارب مهاجرين في نهر أونا بين كرواتيا والبوسنة، مما أدى إلى وفاة رجل وفقدان آخرين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين. - كرواتيا، التي انضمت للاتحاد الأوروبي في يوليو 2023، تُعد محطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الفارين من الحروب، حيث سلك أكثر من 12,500 مهاجر هذا الطريق في عام 2025. - منذ عام 2014، لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم أو فُقدوا على هذا المسار، بينما تعمل وكالة فرونتكس على مكافحة التهريب والعبور غير النظامي.

في حادثة تُضاف إلى مآسي قوارب الموت في مسارات الهجرة غير النظامية المختلفة حول العالم، لقي رجل مصرعه وفُقد أشخاص آخرون، اليوم الاثنين، في غرق قارب كان يستقله مهاجرون في نهرٍ عند الحدود بين كرواتيا والبوسنة، وذلك في طريق البلقان.

وفي ساعات الصباح الأولى، تلقّى حرس حدود كرواتيا في منطقة هرفاتسكا كوستاينيتسا، على بعد نحو 900 كيلومتر من العاصمة الكرواتية زغرب، نداءات استغاثة من منطقة نهر أونا غربي البلاد، وفقاً لما أفادت به الشرطة في بيان أصدرته اليوم.

أضافت الشرطة، في بيانها، أنّ دوريات من عناصرها تمكّنت، إلى جانب طواقم الإسعاف، من إنقاذ رجل من غرق قارب المهاجرين المذكور، وفي الوقت نفسه، عثرت على جثّة آخر. وتتواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين في منطقة نهر أونا للعثور على آخرين كانوا على متن قارب الهجرة نفسه عند انقلابه.

في هذا الإطار، أفاد متحدث باسم الشرطة الكرواتية بأنّ هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عندما غرق قارب هجرتهم على مقربة من بلدة كوستاينيتسا الحدودية مع البوسنة، من دون أن يكشف عن جنسياتهم.

وتمثّل كرواتيا محطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين إلى بلوغ الأراضي الأوروبية عبر البلقان، علماً أنّها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/ تموز 2023. وهي كانت أحد الممرّات على طريق البلقان للهجرة غير النظامية الذي سلكه آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب في عامَي 2015 و2016. وبعد أكثر من عشرة أعوام، ما زال مهاجرون، بأعداد أقلّ، يسلكونه ويصلون إلى كرواتيا من البوسنة أو صربيا.

وفي عام 2025، سلك أكثر من 12 ألفاً و500 مهاجر طريق البلقان في رحلات غير نظامية، وفقاً لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). ومنذ عام 2014، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أكثر من 400 شخص أو فقدانهم على مسلك الهجرة هذا.

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة فرونتكس تنشر أكثر من ثلاثة آلاف ضابط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل مكافحة أنشطة مهرّبي البشر وعمليات العبور غير النظامية إلى دول التكتّل البالغ عددها 27 دولة.

(فرانس برس، العربي الجديد)