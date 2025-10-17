مصرع مهاجرتين بعد اصطدام قارب في جزيرة خيوس اليونانية

- لقيت مهاجرتان مصرعهما بعد اصطدام قارب مهاجرين بشاطئ صخري في جزيرة خيوس اليونانية، حيث أنقذت طواقم الطوارئ 29 مهاجراً، ونُقل 12 منهم إلى المستشفى، بينما بدأت السلطات تحقيقاً في الحادث. - كانت اليونان في مواجهة أزمة الهجرة في 2015 و2016، حيث تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا، لكن التدفقات انحسرت مؤخراً مع تشديد قواعد الهجرة. - في أكتوبر الجاري، غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة في بحر إيجه، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينما نجا 34 آخرون.

أفاد خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، بأنّ مهاجرَتين لقيتا مصرعهما بعد اصطدام قارب مهاجرين يقلّ 29 مهاجراً بشاطئ صخري في جزيرة خيوس اليونانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس. وأضاف أنّ طواقم الطوارئ أنقذت في البداية خمسة أفراد في موقع الحادث، بينهم المهاجرتان اللّتان كانتا فاقدَتين للوعي.

وعثرت فرق البحث لاحقاً على 24 مهاجراً آخرين على اليابسة في المنطقة المحيطة. وقالت السلطات إنّ خدمة الإسعاف نقلت 12 منهم إلى مستشفى خيوس العام، أحدهم في العناية المركزة، كما جرى إعلان وفاة المهاجرتَين الفاقدتين للوعي. ونُقل الباقون إلى مركز للاستقبال وتحديد الهوية في خيوس.

وبدأت السلطات في اليونان تحقيقاً بشأن ملابسات الحادث، وقالت مصادر في خفر السواحل لقناة "إي آر تي نيوز" التلفزيونية اليونانية إنّ المهاجرين انطلقوا من الساحل الغربي القريب لتركيا.

وكانت اليونان على خط المواجهة بالنسبة لأزمة الهجرة في عامَي 2015 و2016، عندما تدفّق إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ما يربو على مليون مهاجر، فراراً من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. لكن منذ ذلك الحين، انحسرت تدفقات المهاجرين. وشدّدت اليونان قواعدها للهجرة في الآونة الأخيرة بعد وصول وافدين من ليبيا عبر جزيرتَي كريت وغافدوس.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ نحو 31 ألفاً و400 مهاجر وصلوا إلى الجُزر اليونانية بين مطلع عام 2025 وحتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وفي 8 أكتوبر الجاري، لقي أربعة أشخاص، بينهم طفلة، مصرعهم، بعد غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل جزيرة بشرق بحر إيجه.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنّ قارب دورية تابعة له انتشل جثث امرأتين ورجل وفتاة من البحر على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس، مضيفاً أنّه عُثر على قارب مغمور جزئياً، بالقرب من جزء صخري من الشاطئ القريب. واستطاع 34 من الناجين الوصول إلى الشاطئ بأنفسهم، وتمكنت الشرطة من العثور عليهم.

(رويترز، أسوشييتد برس، قنا)