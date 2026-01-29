مصرع طفل تونسي بانهيار سور مؤسسة حكومية في ولاية باجة

- لقي طفل تونسي حتفه بعد انهيار سور في مدينة تبرسق، مما أثار تساؤلات حول سلامة البنية التحتية في المناطق التي يرتادها الأطفال، خاصة مع عدم وجود تحذيرات حول خطورة المرور بجوار السور المنهار. - يُعتقد أن الأمطار والرياح ساهمت في تضرر السور، مما يبرز الحاجة لتحسين البنية التحتية في المدينة، حيث توجد أسوار أخرى آيلة للسقوط تشكل خطراً. - تأتي الحادثة في سياق تدهور البنية التحتية التعليمية في تونس، مع تحذيرات من المخاطر وضرورة تعزيز الاستثمار في تحسين البنية التحتية للمدارس.

لقي طفل تونسي حتفه ظهر اليوم، بعدما أُصيب في انهيار سور، على الرغم من المحاولات التي بُذلت لإنقاذه. وكان جزء من سور مؤسسة حكومية في مدينة تبرسق بولاية باجة شمال غربي تونس قد انهار فجأة عند مرور الطفل، البالغ من العمر عشرة أعوام، الأمر الذي أدّى إلى إصابة حرجة استدعت نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى المحلي بالمدينة، غير أنّه ما لبث أن فارق الحياة.

وأفاد الناشط في المجتمع المدني بمدينة تبرسق، علي البوغانمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ الطفل، الذي لم يُكشَف عن هويته، كان تلميذاً في الصف الخامس الأساسي في مدرسة "المنشية" الابتدائية وسط المدينة، وقد توفي متأثّراً بـ"إصابته الخطرة نتيجة انهيار سور الإدارة المحلية للغابات وسط المدينة بصورة مفاجئة".

وأضاف البوغانمي أنّ الصغير كان "ماراً بالصدفة بالمكان عند انهيار السور"، وبيّن أنّ الطفل الذي لقي حتفه هو من أسرة فقيرة، تتكوّن من والدَين يعملان في القطاع الزراعي وثلاث أخوات. وأشار إلى أنّ "من المفترض أن يكون الصغير، عند وقوع الحادثة، في مدرسته"، ولا سيّما أنّ ذلك حدث نحو الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لكنّ الناشط التونسي رجّح أنّ يكون الصغير قد خرج من مدرسته و"توجّه إلى أحد محال المأكولات الشعبية لشراء الطعام، نظراً إلى عدم قدرته على العودة إلى بيت العائلة الواقع عند أطراف المدينة".

تجدر الإشارة إلى أنّ المندوب الجهوي للتربية في ولاية باجة، فاروق العويشي، قال، في تصريحات إعلامية اليوم، إنّ الحادثة التي أدّت إلى وفاة ابن الأعوام العشرة وقعت على بُعد أكثر من كيلومتر واحد من مدرسة "المنشية" التابعة لمعتمدية تبرسق حيث يتابع تعليمه، الأمر الذي يستبعد في هذه المرحلة وقوع الحادثة في المحيط المباشر للمنشأة التربوية أو في داخلها.

من جهتها، أفادت النائب عواطف الشنيتي، العضوة في مجلس نواب الشعب في تونس، بأنّ السور المنهار تابع للإدارة المحلية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الواقعة في منطقة عين نشرى بمدينة تبرسق.

وفي حديثه إلى "العربي الجديد"، قال البوغانمي إنّ أيّ تحذيرات لم تشر إلى خطورة المرور بمحاذاة السور المنهار وتمنع بالتالي الاقتراب منه، لافتاً إلى أنّ "المعطيات الأولية بيّنت أنّ الحادثة قد تكون ناجمة عن تضرّر السور من الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة (في الأيام الأخيرة) وهبوب الرياح". وقد لفت الناشط في المجتمع المدني، في هذا الإطار، إلى "عدد من الأسوار الآيلة إلى السقوط في الطرقات الرئيسية لمدينة تبرسق وفي داخل منطقتها العتيقة"، محذّراً من أنّ "هذه الأسوار تمثّل خطراً كبيراً على المارة والسكان".

وفي وقت لم تتّضح فيه بعد ملابسات انهيار السور، من المتوقّع فتح تحقيق بالحادثة لتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدّت إلى ذلك وإلى مصرع طفل في العاشرة من عمره. وفي كلّ الأحوال، تعيد هذه الحادثة المأساوية إلى الواجهة مسألة سلامة البنية التحتية والبيئة في الأماكن التي يرتادها الأطفال يومياً.

وبالفعل، أتت الحادثة الأليمة اليوم لتذكّر بما شهدته تونس في العام الماضي، عندما انهار سور مدرسة بولاية سيدي بوزيد وسط غربي البلاد، فأودى بحياة ثلاث ضحايا من تلاميذ المرحلة الثانوية في "معهد ابن حزم" بمدينة المزّونة، في حين أُصيب آخرون بجروح. يُذكر أنّ هذه الواقعة، التي تعود إلى إبريل/ نيسان 2025، أثارت استياءً كبيراً تُرجم بتحرّكات غاضبة اكتدّت لأيام.

في سياق متصل، نشر المرصد التونسي للاقتصاد دراسة أشار فيها إلى المخاطر التي تحدق بالتلاميذ في مؤسسات التعليم الحكومية بسبب تردّي البنية التحتية. وحذّر المرصد في دراسته الصادرة في مايو/ أيار 2025، بعيد حادثة "معهد ابن حزم"، من أنّ "استمرار الحوادث التي قد تودي بحياة مزيد من التلاميذ أمر وارد في حال لم يتغيّر التوجّه الحكومي الذي يسير في اتّجاه تقليص نفقات التربية وإهمال الاستثمار لمصلحة سداد الديون".

وشدّد المرصد، في دراسته التي أتت تحت عنوان "البنية التحتية المهترئة: وجه من أوجه أزمة المدرسة العمومية"، على "ضرورة تعزيز مكانة التعليم باعتباره أولوية وطنية من خلال زيادة وتوجيه الموارد المالية بشكل كافٍ لدعم العملية التربوية ومراجعة قيمة المخصصات المالية الموجّهة للمدارس".

يُذكر أنّ السلطات في تونس تمضي في تأكيد حرصها على عمليات صيانة واسعة النطاق لمصلحة المؤسسات التعليمية. وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في فبراير/ شباط 2025، الشروع في تنفيذ خطّة لتطوير البنية التحتية، الهدف منها تحسين مدارس تونس ومعاهدها في الجهات كافة.

وفي هذا الإطار، لفت المرصد التونسي للاقتصاد، في دراسته المشار إليها، إلى أنّ المؤسسات التعليمية ما زالت تعاني من تدهور البنية التحتية على الرغم من تواصل الإعلانات عن خطط إصلاح. وتخوّف من أنّ ذلك يمثّل "خطراً حقيقياً على التلاميذ والإطار التربوي، تسبّب في حوادث مأساوية أودت بحياة تلاميذ عدّة".